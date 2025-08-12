Inicio
Crisis del empleo: peor imposible
Conversamos con el director ejecutivo del centro de estudios Horizontal, Juan José Obach, respecto de la crisis del empleo, sus causas y posibles soluciones.
Por
Paula Morales
12 AGOSTO 2025
Más sobre:
Money Talks
Crisis del empleo
Empleos
Economía
Mercados
Negocios
Lo Último
hace 8 min
Parientes lejanos
hace 12 min
“Enchular a las viejas”
hace 13 min
Diputados RN acusan a los PS Manouchehri y Cicardini de “dilatar” discusión de proyecto que establece multas por no votar
hace 14 min
Gorduras
hace 40 min
Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero
hace 54 min
Frente Amplio desdramatiza fuga de AH y FRVS para conformar su propia lista parlamentaria
