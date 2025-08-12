SUSCRÍBETE
Crisis del empleo: peor imposible

Conversamos con el director ejecutivo del centro de estudios Horizontal, Juan José Obach, respecto de la crisis del empleo, sus causas y posibles soluciones.

Paula MoralesPor 
Paula Morales
Más sobre:Money TalksCrisis del empleoEmpleosEconomíaMercadosNegocios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Falabella más que triplica sus ganancias impulsadas por mejoras en sus 5 unidades de negocio
Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez abandona Ñublense a mitad de torneo para fichar en el extranjero
Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Hablemos de amor: Me terminó un bot
