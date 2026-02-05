SUSCRÍBETE POR $1100
    Cuando una picadura de abeja se vuelve mortal: ¿Qué provocó que el shock alérgico que afectó a Marta Larraechea derivara en un paro cardiaco?

    Tras la picadura de una abeja que derivó en la internación por un paro cardiorrespiratorio de la exprimera dama Marta Larraechea, conversamos con el inmunólogo Pablo Herrera, de Clínica Las Condes, quién explicó qué es un shock anafiláctico, sus síntomas y cuáles son sus principales factores de riesgo. En el video te contamos más detalles.

    Por 
    Catalina Bórquez

    La exprimera dama, Marta Larraechea, permanece internada en la Clínica Alemana tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por un shock anafiláctico.

    La tarde de ayer, la esposa de Eduardo Frei Ruiz -Tagle, sufrió graves problemas respiratorio luego de una picadura de abeja en su residencia en Santo Domingo, por lo que su familia decidió trasladarla al centro asistencial local.

    Durante el trayecto en ambulancia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, su condición se agravó y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

    Según el doctor Pablo Herrera, inmunólogo clínico, jefe del Centro de Alergias de Clínica Las Condes, “esto es una reacción alérgica grave, potencialmente mortal (…) y esta alergia produce liberación de mediadores y provocar una hipotensión profunda, y en casos graves pueden llevar a un shock circulatorio y un paro cardíaco”.

    Respecto a los síntomas tras la exposición a una alérgeno, en este caso de una abeja, puede manifestarse con molestia u opresión en el pecho, disminución de la presión arterial, urticaria, enrojecimiento del cuerpo, sensación de mareo , además de inflamación de los ojos, labios e incluso las vías respiratorias.

    El especialista recomienda que tras identificar un shock anafiláctico se debe trasladar inmediatamente a un servicio de urgencia para poder tratar el episodio y que los profesionales de salud evalúen como potenciales pacientes de portadores de adrenalina autoinyectable.

    Marta LarraecheaAlergiaShock anafilácticoAbejasParo CardiorespiratorioSalud

