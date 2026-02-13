Denuncian venta de supuesta piel de gato en las calles de Santiago

Un video difundido por el usuario @scatpack777_ en Tik Tok, alertó sobre la venta de aparente piel de gato en plena calle de Santiago, en las cercanías de la estación de Metro Cal y Canto.

El registro audiovisual capta el momento exacto en que dos sujetos manipulan las pieles de un animal felino y lo que aparenta ser la cola de la especie, mientras tienen un puesto de venta sobre la vereda.

El acto generó indignación y repudio en redes sociales debido a las fuertes imágenes de maltrato animal. Tras la viralización del registro comenzó a surgir la duda respecto a qué tipo de animal correspondería.

Algunos apuntaron a que la piel podría tratarse de un gato huiña, también conocido como “La güiña”, un felino silvestre que se encuentra entre el Centro y Sur de Chile.

La directora de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medioambiente del Colegio Médico Veterinario de Chile, María Ignacia Bueno, explicó que se encuentran en conocimiento del caso. “Los antecedentes son preliminares y será clave que las autoridades competentes, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones, realicen las pericias necesarias para confirmar la especie y determinar las responsabilidades”, aclaró.

“Estaríamos frente a un delito sumamente grave, la güiña es un nativo protegido por la ley de caza y su captura o comercialización puede implicar, multas elevadísimas hasta penas de cárcel”, agregó la representante del Colegio Médico Veterinario de Chile.

Además hizo un llamado a la ciudadanía de no comprar este tipo de productos y realizar la denuncia inmediatamente a Carabineros, Policía de Investigaciones o el SAG.