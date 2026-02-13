Denuncian venta de supuesta piel de gato en las calles de Santiago
Un grave caso de venta de supuesta piel de gato se viralizó en redes sociales. Según las imágenes la especie estaba siendo comercializada en los al rededores de la estación de Metro Cal y Canto.
Un video difundido por el usuario @scatpack777_ en Tik Tok, alertó sobre la venta de aparente piel de gato en plena calle de Santiago, en las cercanías de la estación de Metro Cal y Canto.
El registro audiovisual capta el momento exacto en que dos sujetos manipulan las pieles de un animal felino y lo que aparenta ser la cola de la especie, mientras tienen un puesto de venta sobre la vereda.
El acto generó indignación y repudio en redes sociales debido a las fuertes imágenes de maltrato animal. Tras la viralización del registro comenzó a surgir la duda respecto a qué tipo de animal correspondería.
Algunos apuntaron a que la piel podría tratarse de un gato huiña, también conocido como “La güiña”, un felino silvestre que se encuentra entre el Centro y Sur de Chile.
La directora de la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medioambiente del Colegio Médico Veterinario de Chile, María Ignacia Bueno, explicó que se encuentran en conocimiento del caso. “Los antecedentes son preliminares y será clave que las autoridades competentes, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones, realicen las pericias necesarias para confirmar la especie y determinar las responsabilidades”, aclaró.
“Estaríamos frente a un delito sumamente grave, la güiña es un nativo protegido por la ley de caza y su captura o comercialización puede implicar, multas elevadísimas hasta penas de cárcel”, agregó la representante del Colegio Médico Veterinario de Chile.
Además hizo un llamado a la ciudadanía de no comprar este tipo de productos y realizar la denuncia inmediatamente a Carabineros, Policía de Investigaciones o el SAG.
