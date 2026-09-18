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    Descubren una nueva especie de gato salvaje en Bolivia

    Fue bautizado por los lugareños como "Tilcayo", denominación que inspiró su nuevo nombre científico: "leopardus Tilcayo".

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    De pelaje moteado y de unos 45 centímetros, el pequeño animal fue identificado en la región montañosa de Los Yungas, a unos 90 kilómetros al noreste de La Paz.

    Tras el hallazgo, un equipo internacional de científicos identificó al pequeño gato, como una nueva especie de felino silvestre, el “Leopardus Tilcayo o gato Tilcayo”.

    Se trata de la primera descripción de un nuevo felino en más de un siglo, hallado a partir del análisis de ADN y descrito este jueves en la revista Current Biology.

    “Todavía no tenemos muchos datos sobre su distribución, pero de que si es una nueva especie para Bolivia y para el mundo, eso sí podemos afirmarlo”.

    Así lo confirmó a medios bolivianos, Paola Nogales, parte del equipo investigador y exploradora de National Geographic.

    La investigadora agregó otras características señalando que “es un gato pequeño, es mucho más pequeño que un gato doméstico, tiene las orejas bastante redonditas, la nariz puede ser negra o rosada, el pelaje es café, tiene manchas grandes y la cola es un poco más larga que las patitas. Tienen manchas en la cola, y en los últimos 3/4 de la cola, tiene unos anillos enteros que la rodean”, describió detalladamente la exploradora que pudo observar al pequeño felino.

    Más sobre:ActualidadBoliviaNueva especie de gatoCienciaDescubren nueva especie de felino

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