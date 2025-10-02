Desde la Redacción 2 de octubre: Ossandón aconseja a Matthei, el aborto se toma el debate y coletazos por la crítica de Boric a Kast
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abordó los descuelgues a Evelyn Matthei y afirmó que la abanderada debería apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. De todas formas, precisó que al Presidente Boric, en caso de una nueva aventura presidencial, le conviene que José Antonio Kast gane los comicios de noviembre.
