Desde la Redacción: ¿Cómo reaccionó Chile Vamos al cambio de gabinete?
La salida de Mara Sedini y de Trinidad Steinert del equipo de ministros del Presidente Kast a sólo 69 días de haber iniciado el gobierno remeció el tablero. En el programa de streaming de La Tercera los senadores y timoneles de RN y Evópoli, Andrea Balladares y Luciano Cruz-Coke, respectivamente, valoraron el ajuste. Balladares planteó que "había mucho ruido sobre las ministras" y aseguró que "el cambio de gabinete muestra que claramente no se cumplieron los objetivos esperados", mientras que el exministro calificó la medida como "políticamente audaz" y reconoció que "habían fallas comunicacionales relevantes". Revisa en este capítulo, también, las entrevistas a la diputada Irací Hassler (PC) y a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
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