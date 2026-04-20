Desde la Redacción: ¿Conseguirá el gobierno los votos necesarios para su megarreforma?
¿Tiene el Ejecutivo el respaldo necesario para comenzar el trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional? En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, consideró que tienen el apoyo para la idea de legislar ya que, a su juicio, los votos de los diputados del Partido de la Gente "van a estar de todas maneras" a favor de la megarreforma. El senador, además, descartó que sea "poco realista" que la iniciativa esté despachado el 1 de junio. Revisa en este capítulo, también, la entrevista a la diputada del Frente Amplio Constanza Schönhaut.
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