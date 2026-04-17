Desde la Redacción: ¿Conseguirá respaldo el Ejecutivo en la oposición para aprobar su megarreforma?
El Ejecutivo ha explorado apoyos en líneas opositoras para su megarreforma ya que los votos del oficialismo no alcanzan para aprobar su Plan de Reconstrucción. En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el senador Diego Ibáñez (FA) afirmó que desde el sector rechazarán la idea de legislar si la iniciativa no entra de forma parcelada. "Toda la oposición está con un diagnóstico compartido y si la estrategia del gobierno va a ser 'divide y vencerás', veo muy difícil que lo logren", sostuvo el parlamentario al ser consultado el "pirquineo" de votos.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.