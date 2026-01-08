SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde la Redacción: debate por dichos del gobierno contra Trump y por salida de migrantes venezolanos de Chile

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio, cuestionó a la actual administración por "desperdiciar" la oportunidad de llevar a cabo un corredor humanitario hacia Venezuela, acusando "falta de voluntad y gestión". En este episodio, además, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, tildó como una "estupidez" la "idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir", mientras que el diputado Vlado Mirosevic (PL) instó al gobierno a mantener la "prudencia" con Estados Unidos, luego que La Moneda deslizara que Donald Trump podría estar detrás de los recursos estratégicos de los países de Latinoamérica.

    Alonso Vatel

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

