SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    El diputado y senador electo del Partido Liberal, además, cuestionó la postura del Partido Comunista en materia internacional respecto a Venezuela.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    Un llamado a la prudencia. Ese fue el emplazamiento que hizo este jueves al gobierno el diputado y senador electo del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, luego de la advertencia sobre un eventual riesgo para el litio y el cobre tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

    En conversación con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el legislador e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara marcó distancia de los dichos expresados por la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la vocería de este lunes.

    “Así como fue Venezuela ahora, mañana (puede ser) el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”, dijo la secretaria de Estado desde el set de prensa de La Moneda.

    Al respecto, Mirosevic señaló: “Yo no hablaría de equivocación ni mucho menos (por la declaración de Vallejo), yo creo que lo que tiene que primar en este momento es la prudencia, porque estamos en un escenario internacional muy convulsionado, y Chile tiene que ser un país prudente, siempre lo ha sido y hay que mantenerse en esa línea”.

    El senador electo por Arica planteó que Chile no debe caer en polémicas con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Chile no tiene que ser parte de los países que caigan en esas provocaciones, Chile tiene que mantener su posición clara, firme, y dejarlo hasta ahí, no creo que tengamos que seguir (...) yo simplemente haría un llamado al gobierno a ser prudente”, dijo.

    De esta manera, el diputado liberal se sumó a otras voces que difieren de lo expresado por Vallejo, como el excanciller Alfredo Moreno, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez.

    En el diálogo con DLR, Mirosevic, además, cuestionó la postura del Partido Comunista (PC) en materia internacional respecto a Venezuela.

    “Esto es bastante claro. Todos sabemos las posiciones que tiene el PC en materia internacional. Posiciones equivocadas, a mi juicio”, dijo.

    Y luego agregó: “Pero son las de ellos, ellos siguen defendiendo esas posiciones, pero están absolutamente lejos de representar una sensibilidad mayoritaria dentro del progresismo. Yo, de verdad, con excepción del PC, veo que todo el mundo tiene una posición coherente, nítida, robusta, en favor de democracia, de transición democrática en Venezuela”.

    El parlamentario también se refirió al futuro de la actual coalición de gobierno una vez que finalice la administración del Presidente Gabriel Boric, a propósito de esta y otras diferencias entre los partidos del oficialismo.

    “No tengo ninguna certeza, yo no sé si va a haber una gran coalición después de terminado este gobierno”, señaló.

    A eso añadió que: “Hoy día lo que tenemos es una alianza de gobierno, hay dos coaliciones políticas, una de izquierda y una de centro izquierda. Nosotros desde el Partido Liberal estamos en la de centro izquierda, vamos a seguir cultivando, fortaleciendo, revitalizando la centro izquierda con decisión. Pero está por ver si va a haber una gran coalición luego. Lo que sí creo que va a haber, porque veo ánimo para eso, es que va a haber coordinación dentro de la futura oposición”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:VenezuelaVlado MirosevicCamila VallejoDonald TrumpEstados UnidosGabriel BoricCobreLitioDesde La Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”
    Chile

    Alcalde Iglesias sostiene que “idea ingenua de que todos los venezolanos se tienen que ir es una estupidez”

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”
    El Deportivo

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso
    Cultura y entretención

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas