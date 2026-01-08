Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

Un llamado a la prudencia. Ese fue el emplazamiento que hizo este jueves al gobierno el diputado y senador electo del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, luego de la advertencia sobre un eventual riesgo para el litio y el cobre tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

En conversación con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el legislador e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara marcó distancia de los dichos expresados por la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la vocería de este lunes.

“Así como fue Venezuela ahora, mañana (puede ser) el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”, dijo la secretaria de Estado desde el set de prensa de La Moneda.

Al respecto, Mirosevic señaló: “Yo no hablaría de equivocación ni mucho menos (por la declaración de Vallejo), yo creo que lo que tiene que primar en este momento es la prudencia, porque estamos en un escenario internacional muy convulsionado, y Chile tiene que ser un país prudente, siempre lo ha sido y hay que mantenerse en esa línea”.

El senador electo por Arica planteó que Chile no debe caer en polémicas con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Chile no tiene que ser parte de los países que caigan en esas provocaciones, Chile tiene que mantener su posición clara, firme, y dejarlo hasta ahí, no creo que tengamos que seguir (...) yo simplemente haría un llamado al gobierno a ser prudente ”, dijo.

De esta manera, el diputado liberal se sumó a otras voces que difieren de lo expresado por Vallejo, como el excanciller Alfredo Moreno, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez.

En el diálogo con DLR, Mirosevic, además, cuestionó la postura del Partido Comunista (PC) en materia internacional respecto a Venezuela.

“Esto es bastante claro. Todos sabemos las posiciones que tiene el PC en materia internacional. Posiciones equivocadas, a mi juicio”, dijo.

Y luego agregó: “Pero son las de ellos, ellos siguen defendiendo esas posiciones, pero están absolutamente lejos de representar una sensibilidad mayoritaria dentro del progresismo. Yo, de verdad, con excepción del PC, veo que todo el mundo tiene una posición coherente, nítida, robusta, en favor de democracia, de transición democrática en Venezuela”.

El parlamentario también se refirió al futuro de la actual coalición de gobierno una vez que finalice la administración del Presidente Gabriel Boric, a propósito de esta y otras diferencias entre los partidos del oficialismo.

“No tengo ninguna certeza, yo no sé si va a haber una gran coalición después de terminado este gobierno”, señaló.

A eso añadió que: “Hoy día lo que tenemos es una alianza de gobierno, hay dos coaliciones políticas, una de izquierda y una de centro izquierda. Nosotros desde el Partido Liberal estamos en la de centro izquierda, vamos a seguir cultivando, fortaleciendo, revitalizando la centro izquierda con decisión. Pero está por ver si va a haber una gran coalición luego. Lo que sí creo que va a haber, porque veo ánimo para eso, es que va a haber coordinación dentro de la futura oposición”.

