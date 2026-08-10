Desde la Redacción: entrevista a Andrés Longton y Raúl Soto
"No veo razón de ser para modificar el artículo 1 (de la Constitución)", dijo en el programa de streaming de La Tercera el senador Andrés Longton (RN), quien pese a valorar el foco que el gobierno del Presidente Kast le puso a la agenda de seguridad con la presentación de la ACOT, expresó dudas en la reforma constitucional contemplada en ese paquete de medidas. Sobre el nuevo estado de excepción propuesto, dijo que con los que ya existen "se cumple con el propósito que quiere hacer el Presidente". Por su parte, el diputado Raúl Soto, timonel PPD, planteó que en la agenda de seguridad su partido "más que oposición" debe "ser contribución y colaboración", pero que -de todas formas- esto será "revisando el detalle y la letra chica de la ley para evitar también que el gobierno pase gato por liebre".
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