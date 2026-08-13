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    Desde la Redacción: entrevista a Enrique Navarro, exministro del Tribunal Constitucional

    En medio del debate que ha generado la intención del gobierno de consagrar el concepto de seguridad pública en la Carta Magna, el exministro del Tribunal Constitucional y académico constitucionalista instó en el programa de streaming de La Tercera a un acuerdo nacional por seguridad en lugar de modificar la Carta Magna. "Creo que con lo que hoy día establece la Constitución, que apunta a la protección de la población y también a la seguridad nacional, se pueden adoptar medidas de carácter legislativo", sostuvo, agregando que "volver a plantear temas nuevos temas constitucionales, no sé si desde el punto de vista político pueda ser una buena idea". El constitucionalista, de todas formas, consideró que sí hay justificación para modificar la ley fundamental en torno al nuevo estado de excepción que propone el Ejecutivo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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