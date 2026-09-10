Desde la Redacción: entrevista a Fernando Peña, director de la Junaeb
"Tengo la impresión de que esta es una situación que se acarrea desde hace décadas", sostuvo el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, sobre las irregularidades que han quedado al descubierto en la institución que lidera y que él denunció en mayo a la Contraloría y al Ministerio Público. "Creo que la fiscal además ha ido encontrando otras dimensiones u otras aristas de la investigación, lo que ocurre justamente en torno al lobby que existe en el seno de Junaeb, y que además es una cuestión histórica y que eventualmente puede generar procesos de captura", aseguró, agregando que se reunió con el senador Miguel Ángel Calisto -por la fiscalización que realizaba el parlamentario- antes que se conociera su presunta vinculación en la trama.
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