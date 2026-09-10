Prueba PISA: qué hay detrás de la dura caída en el rendimiento de los estudiantes y cómo revertirlo
Uno de los peores resultados de su historia obtuvieron los alumnos chilenos en la prueba estandarizada que realiza la OCDE y que mide habilidades en lectura, ciencia y matemáticas a estudiantes de 15 años. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente de la Agencia de la Calidad de la Educación y director de SUMMA, Javier González -en conversación con Roberto Gálvez y Rodrigo Álvarez- ahondó en el fenómeno. Revisa en el video todos los detalles.
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