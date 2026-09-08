¿Por qué a Chile le fue mal en la prueba PISA? “Generación pandemia” y uso excesivo de pantallas asoman como factores

Chile obtuvo uno de los peores resultados de su historia en PISA, siglas en inglés para Programme for International Student Assessment, la prueba internacional que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a jóvenes de 15 años. Mientras en Ciencias y en Lectura los puntajes actuales fueron los segundos peores desde que los adolescentes chilenos se someten a la evaluación, en Matemáticas el guarismo es el más bajo de todos.

Llegado el momento de las evaluaciones, los expertos comienzan a aventurarse con algunas hipótesis. La generación pandemia y su consiguiente acostumbramiento a las pantallas asoman con las primeras explicaciones no sólo para Chile, sino para responder a la caída global de los resultados.

“Dada la caída generalizada de los resultados de los países OCDE, es posible adelantar como hipótesis que estamos viendo las consecuencias de la pandemia . Los estudiantes evaluados iniciaron su educación básica en formato online, y eso probablemente tuvo consecuencias en sus competencias lectoras y matemáticas”, señala Ernesto Treviño, profesor titular de la Facultad de Educación UC y director ejecutivo del Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos. “La caída en lectura y matemática en Chile no es un fenómeno aislado: también se observa en otros países de la región y de la OCDE, y es parte de una tendencia que comenzó antes de la pandemia. Eso sugiere que estamos frente a un desafío más estructural que coyuntural”, añade.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Alejandro Vera, jefe de la Unidad Política, Planeamiento y Monitoreo de la Educación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, dice que PISA advierte que no hay una explicación única y que más bien se apunta a una combinación de factores “que necesitamos investigar mejor, desde los cambios en los hábitos de lectura hasta el tiempo efectivo de aprendizaje, que puede verse afectado por el ausentismo o las distracciones en el aula. El informe nos da pistas importantes, pero todavía necesitamos entender cuánto pesa cada una de ellas”.

En el caso de Matemáticas, Chile alcanzó los 403 puntos (9 menos que en 2022), mientras que el promedio OCDE fue de 463. Esto implica que sólo un 41% de los estudiantes logró al menos el nivel básico en la materia, frente a 65% de la OCDE. Dicho de otra manera, apenas seis de cada 10 niños chilenos de 15 años no alcanzaron el umbral que PISA considera mínimo para situaciones matemáticas medianamente simples.

Marianela Navarro, experta en evaluaciones y académica de la Escuela de Educación de la UAndes, antes de entrar en análisis contextualiza que el deterioro de Chile es parte de una tendencia internacional de caída de los aprendizajes, particularmente en Lectura y Matemática. “No hay una explicación exclusivamente chilena para esta caída”, asegura, aunque advierte que esto no debe llevar a relativizar los resultados: “Chile parte desde niveles de desempeño más bajos que el promedio de la OCDE, por lo que esta tendencia global de deterioro nos pilla en una posición más vulnerable”.

“Lo que me parece más preocupante es la persistencia del problema. Cuando observamos que en Matemáticas y Lectura ha aumentado durante la última década la proporción de estudiantes que no logra los aprendizajes mínimos, la pregunta es ¿qué estamos haciendo como sistema para asegurar aprendizajes que son fundamentales?“, asegura.

PISA, además, mostró señales importantes de elementos externos presentes en las salas de clases: 48% de los estudiantes chilenos señaló que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales en la mayoría o todas las clases de Ciencias. En la OCDE esta cifra es de 28%.

Sin embargo, para Navarro “sería un error concluir que la tecnología explica por sí sola la caída de los aprendizajes. Lo importante es analizar cómo se está enseñando a los estudiantes a usar estas herramientas sin sustituir procesos fundamentales como la atención, la reflexión, la perseverancia y el pensamiento crítico”.

Mientras, Armando Rojas, investigador Cima de la Facultad Educación UDD, también contextualiza que la caída forma parte de una tendencia global “que nos invita a preguntarnos si están cambiando las condiciones en que niños y jóvenes aprenden”. Él, sin embargo, sí se aventura con que la creciente exposición a pantallas y redes sociales y, más recientemente, a la inteligencia artificial, “está transformando los hábitos de lectura y atención, así como la forma en que los estudiantes acceden al conocimiento. El problema no es la tecnología en sí misma, sino el uso que hacemos de ella”.

El desafío, dice Rojas, “es fortalecer aprendizajes fundamentales, como la lectura y la matemática, y, al mismo tiempo, preparar a las escuelas, los docentes y los estudiantes para enseñar y aprender en tiempos de inteligencia artificial”.

Como añadido, según PISA, 23% de los alumnos chilenos dijo que no puede trabajar bien en la mayoría o todas las clases de Ciencias, 43% señaló que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases, y 31% aseveró que sus compañeros no escuchan lo que dice el profesor. El clima disciplinario no mejoró entre 2015 y 2025 en Chile.

Desde la UC Treviño considera que la introducción y uso masivo de dispositivos electrónicos sí parece ser otro de los factores incidentes. “Los resultados muestran que existen umbrales de uso, donde los estudiantes que usan dispositivos hasta dos horas diarias tienen mayores niveles de aprendizaje, mientras que cuando el uso excede las dos horas se ve una caída estrepitosa de los resultados de aprendizaje en cuanto más aumenta el uso diario”, aporta.

La IA y otras variables

El informe PISA 2025 también expuso que la inteligencia artificial está más presente en Chile que en la OCDE: 51% de los estudiantes del país dijo usar la IA al menos semanalmente para aprender, ante 46% de la OCDE. Vale recordar que los jóvenes que dieron PISA son de las primeras generaciones chilenas que crecieron entre pantallas.

En ese sentido, Javier González, director de SUMMA y presidente del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación, asevera que la tendencia a la baja de los resultados en OCDE se deben tener en cuenta para contextualizar los resultados chilenos, pero no puede ser excusa.

“Todo apunta a que al menos la pandemia y la introducción desmedida de las tecnologías en el aula y la vida cotidiana han generado un daño a las trayectorias de aprendizajes de estas nuevas generaciones”, dice, añadiendo que la evidencia mundial “es clara al respecto: mientras los beneficios de la IA en los aprendizajes está aún por demostrarse, sus efectos nocivos cognitivos y socioemocionales son reales y comprobados por diversos estudios”.

Pero hay también hipótesis que apuntan hacia las enseñanzas. En el caso de Lectura, en PISA hay un descenso sostenido en las últimas cuatro mediciones, pasando de 459 puntos en 2015, a 452 en 2018, a 448 en 2022, hasta los 436 recientes, que sólo están por sobre los 410 de 2001.

“Estos resultados son consistentes con el diagnóstico que manejábamos desde que asumimos en el gobierno, con un sistema que aún no retoma el nivel prepandemia, y ratifican la necesidad de poner al Ministerio de Educación al servicio de los aprendizajes y de lo que pasa en la sala de clases”, señaló una vez conocidos los resultados la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Para Mariana Sanfuentes, directora ejecutiva de Fundación Rassmuss, institución especializada en lectoescritura, los resultados vuelven a poner en evidencia las dificultades de Chile en lectura. “La caída de 12 puntos respecto de 2022 es una señal de alerta, pero también nos obliga a mirar qué está pasando antes de que los estudiantes lleguen a los 15 años. Muchas de las dificultades lectoras se originan en los primeros años y, al no ser detectadas y abordadas a tiempo, se van acrecentando durante la trayectoria escolar”. Por eso, dice, “necesitamos fortalecer desde los primeros años las bases del aprendizaje lector, detectar tempranamente a quienes se están quedando atrás y asegurar que los docentes cuenten con estrategias concretas y efectivas para apoyarlos”.

Chile, en todo caso, es el mejor país Latinoamericano en esta materia, por sobre Uruguay, que le sigue con 423 puntos.

La percepción de apoyo familiar disminuyó en PISA entre 2022 y 2025 en Chile: hace cuatro años 67% de los alumnos chilenos respondió que sus papás les preguntaban semanalmente por sus días en el colegio, y en 2025 cayó a 63%.

Dentro de las preguntas que respondieron los alumnos también hay una referida al valor atribuido a la escuela, donde 18% de los estudiantes chilenos dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con que “ha sido una pérdida de tiempo”, frente a 24% en la OCDE.