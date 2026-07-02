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    Desde la Redacción: entrevista a Guillermo Ramírez y Paulina Vodanovic

    En medio de la tensión oficialista el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó como "problemático" que existan voces del Partido Republicano que afirmen que su "alianza natural" es con libertarios e instó en el programa de streaming de La Tercera a "una reflexión más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante" en el oficialismo. "¿Va a estar la UDI sola en esta empresa de defender al gobierno en los momentos difíciles?", inquirió. Revisa en este capítulo, también, la entrevista a la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien afirmó que -de momento- la oposición recurriría al TC por la megarreforma y dijo que el ministro Quiroz mantendrá el cronograma en su tramitación. Además, respaldó el uso de FF.AA. en infraestructura crítica.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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