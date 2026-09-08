Desde la Redacción: entrevista a Jaime Araya, diputado IND.-PPD
En el programa de streaming de La Tercera, el parlamentario, integrante de la comisión investigadora de la Cámara sobre la exministra Trinidad Steinert, ratificó que la oposición desea volver a citar al jefe de los asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval. "No se entera de nada, cuando se entera de algo, lo hace por la prensa", ironizó sobre las respuestas que el jefe del Segundo Piso entregó el martes. Araya, además, confirmó que citarán a Cristian Valenzuela, director estratégico de Comunicación y Contenidos de Presidencia, y a la exministra vocera Mara Sedini.
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