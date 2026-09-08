Cambio de hora: experto explica cómo adaptarse al horario de verano
Irritabilidad, cambios de ánimo, desconcentración e incluso dificultades en el aprendizaje son algunos de los efectos negativos que provoca en la población el cambio de hora según el académico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, John Ewer. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el experto ahondó en los grupos erarios más afectados por la medida, en el por qué la comunidad científica -en su mayoría- desaconseja en que se continúe cambiando el uso horario y las medidas que se pueden adoptar para disminuir sus efectos. Revisa en el video todos los detalles.
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