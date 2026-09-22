Desde la Redacción: entrevista a Katherine Martorell y a José Miguel Insulza
“Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”, instó en el programa de streaming de La Tercera la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, al resaltar las medidas pro-empleo que ha presentado la colectividad oficialista y que fueron impulsadas durante el gobierno del fallecido Jefe de Estado. En este capítulo, además, el exministro del Interior, excanciller y exsenador socialista José Miguel Insulza se distanció de la interpelación de la oposición al actual ministro de RR.EE, Francisco Pérez Mackenna, que se originó en el PS. A mí las interpelaciones no me gustan, porque son una especie de panel acusatorio", sostuvo, agregando que, en cambio, se pudo haber invitado al secretario de Estado a exponer a la Cámara en lugar de interpelarlo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.