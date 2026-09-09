Desde la Redacción: entrevista a María José Hoffmann, a Lautaro Carmona y a Macarena Lobos
“A mí me gustaría que fuera Constanza Hube”. Así sinceró María José Hoffmann, en el programa de streaming de La Tercera, sobre quién le gustaría que encabezara la eventual lista paralela a la dirección del partido, luego que fuera "vetada" de integrar la lista de consenso por parte de Pablo Longueira. En este capítulo, también, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que "vamos a demostrar lo que es nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos" ante el primer 11 de septiembre en la era Kast e instó al gobierno que solicite cambiar al embajador de EE.UU. si no se acredita tesis de Judd por el estallido social. Mientras, la exministra de la Segpres, Macarena Lobos, planteó que “al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante, sobre todo en el Parlamento”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.