Desde la Redacción: entrevista a Pablo Longueira, a la ministra Chomali y al defensor de la Niñez
En este capítulo del programa de straming de La Tercera el extimonel gremialista Pablo Longueira afirmó que "no tiene ningún problema" en integrar una lista a la directiva de la UDI en la que el diputado Jorge Alessandri vaya de presidente, reiteró su postura de que el sector se agrupe en torno a una coalición y advirtió que, en caso contrario, "Franco Parisi pasará a la segunda vuelta". Por su parte Anuar Quesille, defensor de la Niñez, ahondó en los oficios que envió el organismo a la Subsecretaría de la Niñez en 2023 y en los que se criticaba la falta de enrolamiento y de identificación de NNA que ingresaban a Chile. Así, sindicó responsabilidad del Estado en el caso de los menores haitianos inubicables luego de entrar al país en vuelos charter. En este episodio, también, la ministra de Salud May Chomali cuestionó la gestión de recursos de los hospitales y que hayan aumentado las listas de espera pese a que aumentara el presupuesto en comparación al año pasado.
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