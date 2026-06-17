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    Ministra Chomali detalla planificación del Minsal para enfrentar listas de espera y próximo fin de la Alerta Oncológica

    La secretaria de Estado además criticó la gestión de recursos por parte de los hospitales y el hecho de que ha pesar del aumento de presupuesto, las listas de espera hayan aumentando. "Aumenta el gasto, mucho, mucho sostenidamente los últimos cuatro años, aumentan igual las listas de espera y disminuyen los compromisos de gestión", cuestionó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La ministra de Salud, May Chomali, abordó este miércoles la planificación que tendrá la cartera para afrontar el problema de las listas de espera, que próximamente tendrá como primer hito el próximo cierre de la llamada Alerta Oncológica, focalizada en los pacientes afectados por cáncer.

    Consultada sobre un plazo final para esta instancia, explicó en Desde la Redacción de La Tercera: “Nosotros dijimos que en 90 días íbamos a cumplir. Entregamos un reporte el viernes pasado, vamos a entregar el último reporte ahora que se cumplen los 100 días y nosotros damos por cerrada la atención de ese número de pacientes”.

    En ese sentido, la autoridad de salud señaló que desde la cartera posteriormente focalizarían sus esfuerzos en las otras afectaciones que concentran las listas de espera, de las que explicó que “va a haber una priorización”.

    “Las estamos estudiando porque hasta ahora lo único que teníamos y tenía la comunidad es cómo aumentaban las listas de espera”, explicó.

    En ese sentido, esperan realizar una estrategia focalizada para abordar cada patología. Luego, comenzarían a establecerse metas para dar con su cumplimiento.

    No se puede sin metas. Lo que pasa es que cuando ya tengamos definida cada patología voy a poder poner una meta. Miren esta que estábamos viendo con el hospital digital, nosotros no deberíamos demorarnos más de seis meses en terminar con esa lista”, detalló Chomali.

    Problemas de gestión en los hospitales

    Otro punto abordado por la ministra de Salud fueron los recortes en Salud y la problemática generada por las deficiencias de gestión de recursos por parte de los hospitales.

    Hace una década o quizá más los hospitales gastan más que su presupuesto que tienen autorizado para gastar”, afirmó sobre la problemática.

    En ese sentido, Chomali explicó que el llamado desde el Ministerio de Hacienda es a tener un control en el gasto, de tal forma de lograr un aumento del presupuesto pero que no vaya de la mano con un incremento del gasto en la misma proporción.

    “¿Por qué es necesario? Porque gastar sobre el presupuesto es muy caro, porque me endeudo, porque tengo que hacer, como no voy a tener presupuesto y me llega la plata, hago compras directas, no tengo la visión para poder hacer licitaciones, etcétera", explicó al respecto.

    En ese sentido, también enfatizó que precisamente este problema de gestión en los recursos de los hospitales ha llevado a que, a pesar que se haya aumentado el presupuesto en Salud los últimos años, igualmente haya existido un aumento en las listas de espera.

    “A pesar de todos los esfuerzos de los últimos cuatro años, ocho años, vamos a decir cuatro años porque los años pandémicos fue muy difícil: pusieron recursos en listas de espera, siguen aumentando las listas de espera; recursos bajan en listas de espera, suben las listas de espera. Aumenta el gasto, mucho, mucho sostenidamente los últimos cuatro años, aumentan igual las listas de espera y disminuyen los compromisos de gestión", criticó Chomali.

    Revisa la entrevista completa acá:

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