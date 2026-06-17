Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir

Con extrema rigurosidad el Ministerio Público está investigando los hallazgos de Contraloría respecto de posibles delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025.

Los antecedentes plasmados en un preinforme de Contraloría, evidencian que al menos 200 menores de edad ingresaron al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida.

Si bien, se han expuesto diversas hipótesis, como la trata o tráfico de personas -que están siendo investigadas por la Fiscalía- el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, hizo un llamado a no sacar conclusiones antes de tiempo, recalcando que la prioridad debiese estar ahora en encontrar a los niños cuyo paradero aún no ha sido identificado.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Quesille recalcó que no busca adelantarse “a una eventual conclusión ni de la Contraloría ni de la investigación que vaya a realizar el Ministerio Público (...) lo que yo quiero señalar es que acá habían alertas y habían problemas que se venían identificando”.

En detalle, señaló que “esta es una cuestión que tiene lugar y se empieza a notar desde que Chile abre las fronteras después de la pandemia”.

“Ya en enero y mayo del año 2023 se levantó una primera alerta y decía que, considerando la apertura de las fronteras, había una serie de situaciones que eran preocupantes, como por ejemplo, que no existían protocolos para el enrolamiento, para la identificación de los niños y niñas que llegaban por pasos tanto regulares como irregulares. Tampoco había claridad respecto de los procedimientos de reunificación familiar, que por lo demás es la figura por la que entraron estos niños y niñas haitianos”, sostuvo.

Precisamente, de acuerdo a los antecedentes, los más de 200 niños haitianos habrían ingresado al país a través de vuelos chárter bajo la figura de reunificación familiar. En concreto, la Fiscalía está investigando tres aerolíneas por eventual tráfico de personas.

Al respecto, Quesille manifestó: “Yo no me quiero aventurar a eventuales comisiones de delito, porque es un tema que va a tener que determinar el Ministerio Público, ya sea si hubo trata de personas, tráfico de personas, o incluso tráfico de órganos”.

“No me quiero adelantar a eso”, sostuvo, aunque advirtió que, “en caso de existir indicios de comisión de delitos respecto de los cuales la Defensoría de la Niñez tenga competencia, nosotros vamos a intervenir judicialmente “.

No obstante, remarcó que, “lo más importante acá es que al margen de la comisión o no de delitos, estamos frente a una situación que es compleja y que se ha venido advirtiendo, y son las irregularidades en los procesos de enrolamiento de niños, niñas y adolescentes”.

El fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, deslizó que detrás de estas prácticas existiría “un grupo muy organizado”, el que tendría “patrones habituales”.

Al respecto, Quesille manifestó que no se “atrevería a poder imputar algún tipo de responsabilidad penal, porque esto hay que dejárselo al Ministerio Público”.

“Yo quiero ser muy responsable con esto, pero claramente, más que una organización, yo lo que puedo dar cuenta es de una dinámica. Había una dinámica clara, un patrón , bajo el cual habían vuelos que llegaban con niños y niñas provenientes de Haití, bajo un proceso de reunificación familiar".

Para el defensor, además de acreditar que los menores estén en buen estado y sus derechos no sean vulnerados, es importante analizar “cómo se acreditaba que esos procesos de reunificación familiar fueran reales. Y lo más importante, cómo se tenía conocimiento, por parte de las autoridades competentes, de cuál iba a ser la situación de esos niños y niñas una vez que entraran a Chile”.

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