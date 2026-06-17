SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir

    En conversación con Desde la Redacción, el defensor de la Niñez aseguró que el organismo ya había advertido sobre irregularidades en los protocolos de ingreso de menores de edad al país.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Con extrema rigurosidad el Ministerio Público está investigando los hallazgos de Contraloría respecto de posibles delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025.

    Los antecedentes plasmados en un preinforme de Contraloría, evidencian que al menos 200 menores de edad ingresaron al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida.

    Si bien, se han expuesto diversas hipótesis, como la trata o tráfico de personas -que están siendo investigadas por la Fiscalía- el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, hizo un llamado a no sacar conclusiones antes de tiempo, recalcando que la prioridad debiese estar ahora en encontrar a los niños cuyo paradero aún no ha sido identificado.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Quesille recalcó que no busca adelantarse “a una eventual conclusión ni de la Contraloría ni de la investigación que vaya a realizar el Ministerio Público (...) lo que yo quiero señalar es que acá habían alertas y habían problemas que se venían identificando”.

    En detalle, señaló que “esta es una cuestión que tiene lugar y se empieza a notar desde que Chile abre las fronteras después de la pandemia”.

    “Ya en enero y mayo del año 2023 se levantó una primera alerta y decía que, considerando la apertura de las fronteras, había una serie de situaciones que eran preocupantes, como por ejemplo, que no existían protocolos para el enrolamiento, para la identificación de los niños y niñas que llegaban por pasos tanto regulares como irregulares. Tampoco había claridad respecto de los procedimientos de reunificación familiar, que por lo demás es la figura por la que entraron estos niños y niñas haitianos”, sostuvo.

    Precisamente, de acuerdo a los antecedentes, los más de 200 niños haitianos habrían ingresado al país a través de vuelos chárter bajo la figura de reunificación familiar. En concreto, la Fiscalía está investigando tres aerolíneas por eventual tráfico de personas.

    Al respecto, Quesille manifestó: “Yo no me quiero aventurar a eventuales comisiones de delito, porque es un tema que va a tener que determinar el Ministerio Público, ya sea si hubo trata de personas, tráfico de personas, o incluso tráfico de órganos”.

    “No me quiero adelantar a eso”, sostuvo, aunque advirtió que, “en caso de existir indicios de comisión de delitos respecto de los cuales la Defensoría de la Niñez tenga competencia, nosotros vamos a intervenir judicialmente“.

    No obstante, remarcó que, “lo más importante acá es que al margen de la comisión o no de delitos, estamos frente a una situación que es compleja y que se ha venido advirtiendo, y son las irregularidades en los procesos de enrolamiento de niños, niñas y adolescentes”.

    El fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, deslizó que detrás de estas prácticas existiría “un grupo muy organizado”, el que tendría “patrones habituales”.

    Al respecto, Quesille manifestó que no se “atrevería a poder imputar algún tipo de responsabilidad penal, porque esto hay que dejárselo al Ministerio Público”.

    “Yo quiero ser muy responsable con esto, pero claramente, más que una organización, yo lo que puedo dar cuenta es de una dinámica. Había una dinámica clara, un patrón, bajo el cual habían vuelos que llegaban con niños y niñas provenientes de Haití, bajo un proceso de reunificación familiar".

    Para el defensor, además de acreditar que los menores estén en buen estado y sus derechos no sean vulnerados, es importante analizar “cómo se acreditaba que esos procesos de reunificación familiar fueran reales. Y lo más importante, cómo se tenía conocimiento, por parte de las autoridades competentes, de cuál iba a ser la situación de esos niños y niñas una vez que entraran a Chile”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Defensoría de la NiñezAnuar QuesilleNiños haitianosDesde la Redacción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andrea Mejía, escritora colombiana: “Entre Rulfo y García Márquez se puede lograr una especie de equlibrio”

    Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    La hora de la verdad: Tricel fija audiencia para zanjar destitución del gobernador Orrego tras requerimiento opositor

    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso de niños haitianos

    Ministro Rabat defiende Registro Nacional de Vándalos y descarta “sesgo de clase”

    Lo más leído

    1.
    Tres ministros y el juez Urrutia incluido: Chevesich logra inédita mayoría en la Suprema para abrir 56 cuadernos de remoción por licencias

    Tres ministros y el juez Urrutia incluido: Chevesich logra inédita mayoría en la Suprema para abrir 56 cuadernos de remoción por licencias

    2.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    3.
    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    4.
    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    5.
    Declaran sexta preemergencia ambiental del año para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran sexta preemergencia ambiental del año para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    6.
    Adiós al criterio Steinert: Ministerio de Seguridad pone fin a reportes semanales de homicidios y los entregará mensualmente

    Adiós al criterio Steinert: Ministerio de Seguridad pone fin a reportes semanales de homicidios y los entregará mensualmente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir
    Chile

    Quesille llama a no adelantarse a “imputar” delitos en caso de niños haitianos y advierte que si se confirman la Defensoría podría intervenir

    La hora de la verdad: Tricel fija audiencia para zanjar destitución del gobernador Orrego tras requerimiento opositor

    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por caso de niños haitianos

    El incierto futuro de los actores de cine
    Negocios

    El incierto futuro de los actores de cine

    Argentina y Perú disparan sus exportaciones a China y EE.UU., mientras Chile crece bajo el promedio regional

    El dólar busca registrar su mayor racha de retrocesos en más de dos años a la espera de las señales de la Fed

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    La advertencia de histórico de Croacia: “A este equipo le puede faltar físico, hay jugadores que ya tienen cierta edad”
    El Deportivo

    La advertencia de histórico de Croacia: “A este equipo le puede faltar físico, hay jugadores que ya tienen cierta edad”

    El estreno de Portugal de Cristiano y un partidazo de Inglaterra y Croacia: quién juega este miércoles y quiénes transmiten

    Luís Boa Morte, cuarto con Portugal en Alemania 2006: “Somos uno de los favoritos; no veo puntos flacos en esta selección”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026
    Cultura y entretención

    La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026

    La actriz Kelly Reilly y la exitosa nueva vida de Yellowstone: “Beth y yo somos animales muy diferentes”

    Caszely, Pelé, Don Elías y más: los 10 futbolistas que se convirtieron en cantantes y músicos

    Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El “apoyo total” de Trump a De la Espriella: ¿qué suma y qué resta a la campaña del balotaje en Colombia?

    Irán insiste ante Rusia que Estados Unidos es “responsable” del cumplimiento del acuerdo también en Líbano

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia