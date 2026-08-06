Desde la Redacción: entrevista a Paulina Núñez, presidenta del Senado
En el programa de streaming de La Tercera la parlamentaria RN, presidenta de la Cámara Alta, valoró los anuncios del Presidente Kast en materia de seguridad y remarcó que significarán un "antes y un después". Con todo, reconoció: "De partida, faltaba un plan. Convengámoslo". Consultada, reafirmó que la batería de medidas dadas a conocer ayer corresponden al plan de seguridad del gobierno y sostuvo que, previamente, varias de las iniciativas en la materia habían nacido del Parlamento. "Es vital concentrar todo en un plan, tener una estrategia detrás de ese plan, saber dónde vamos a poner los recursos", sostuvo. En esa línea, respaldó fast track legislativo en seguridad, afirmando que "si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda, lo vamos a hacer".
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