Desde la Redacción: entrevista a Raúl Leiva (PS) y a Constanza Hube (UDI)
El ingreso masivo de menores haitianos durante 2025 sin los permisos correspondientes y de los cuales se desconoce su paradero, hecho investigado por la Fiscalía tras una denuncia de Migraciones, continúa provocando estupefacción en el mundo político. En el programa de streaming de La Tercera el jefe de los diputados socialistas, Raúl Leiva, embistió contra el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y pidió responsabilidades. Por su parte, la diputada gremialista Constanza Hube criticó en duros términos al exdirector de Migraciones, Luis Thayer -quien estaba al frente del Servicio durante los ingresos presuntamente irregulares-, afirmando que "no debió haber estado a cargo" y que las explicaciones "paupérrimas" que ha dado "agravan su falta".
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