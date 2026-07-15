Desde la Redacción: entrevista a Tomás Vodanovic y Andrea Balladares
En el programa de streaming de La Tercera el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, dijo que sería "la bofetada más grande al municipalismo en su historia” que el Senado apruebe hoy, durante la votación en particular de la megarreforma, la exención de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años. Así, reveló que "tenían la información" que senadores de Chile Vamos "iban a respaldar el acuerdo político de sus alcaldes", lo que no ocurrió en la comisión de Hacienda. En este capítulo, también, la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares, planteó que la megarreforma "ha mejorado" desde su arribo a la Cámara Alta y que "no podría entender que la rechazaran". La timonel además ahondó en el protocolo de coordinación que el partido le entregó al Presidente Kast para resolver eventuales controversias futuras en el oficialismo.
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