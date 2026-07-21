Desde la Redacción: entrevista al diputado Patricio Briones y al alcalde Alto del Carmen
En el programa de streaming de La Tercera el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, acusó un escaso contacto con las autoridades centrales y solicitó ayuda para los damnificados de la comuna, la que se encuentra en la zona bajo Estado de Catástrofe. En este capítulo, también, el diputado Patricio Briones (PDG) sostuvo que la "lentitud" del Ejecutivo sobre el proyecto de devolución del IVA a medicamentos y pañales influyó en que la bancada de la que es parte anunciara su rechazo a cuatro indicaciones de la megarreforma en su vuelta a la Cámara.
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