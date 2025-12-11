VOTA INFORMADO por $1100
    Desde la Redacción: Franco Parisi, Cristián Labbé y Bárbara Figueroa dan sus impresiones ad portas del balotaje

    En este capítulo del programa de streaming de La Tercera el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, calificó como una "mala noticia" la eventual victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales; la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, afirmó que "hubo una intención de generar una fricción en la coalición" luego de los dichos de Jeannette Jara sobre María Corina Machado y el diputado Cristián Labbé (PNL) se abrió a una coalición junto a Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

