    Figueroa y controversia por dichos de Jara sobre Machado: “Hubo una intención de generar una fricción en la coalición”

    La secretaria general del PC dijo que para ella es mucho más relevante la discusión "sobre la soberanía, que el debate sobre quién recibe o no recibe un Premio Nobel”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió a la controversia que se generó a raíz de los dichos de la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado.

    En el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) el martes por la noche, el último cara a cara con el republicano José Antonio Kast previo al balotaje del domingo, la exministra del Trabajo se refirió a la figura de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

    “Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, señaló.

    Las palabras de la aspirante comunista a La Moneda generaron división en el comando, lo que quedó de manifiesto con el distanciamiento público de dos sus dos voceros. "Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", dijo Francisco Vidal (PPD) en diálogo con radio ADN. En tanto, Alejandra Krauss (DC) dijo en entrevista con radio Agricultura: “Nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo, y en consecuencia, merece todo el respeto de la Democracia Cristiana chilena“.

    Figueroa optó por no comentar los desmarques de ambos voceros de la campaña progresista. “No me voy a pronunciar sobre lo que señalan los voceros, me parece que no es un tema de polémica”, dijo.

    La secretaria general del PC, eso sí, apuntó que hubo una intención de magnificar dicha declaración, argumentando que no fue lo más relevante del último debate previo a la segunda vuelta.

    “Yo diría que aquí lo que hubo es una intención de tomar este tema, que no era el tema más relevante del debate, como un gran tema para generar una fricción en la coalición”, afirmó.

    De acuerdo a la dirigente comunista, “el debate de fondo es sobre cómo tú vas a enfrentar y cuál va a ser la posición de los países de Latinoamérica respecto a una potencial intervención de Estados Unidos en la región. Hoy puede ser respecto del Caribe, mañana podría ser respecto de otros países”.

    Y luego agregó: “Acá Estados Unidos hoy día tiene y está haciendo un proceso de instalación de una base militar en Ushuaia y eso fue contra compromiso con el presidente (Javier) Milei de poder apoyarlo económicamente previo a la última elección parlamentaria que se vivió en Argentina. Y yo creo que esas cosas sí a nosotros nos preocupan”.

    Asimismo, enfatizó que el debate internacional “no se puede reducir sólo a la posición respecto de cómo vas a relacionarte y cuáles van a ser las relaciones diplomáticas con otros países o cómo vas a enfrentar la relación con otros países en la región” y señaló que a su juicio debe ser “mirando un contexto donde estamos disputando geopolítica mundial y donde la señal que ha dado Estados Unidos, y así fue señalado por uno de sus representantes hace un día atrás, que no quieren la intervención de China en su patio trasero. Yo creo que ese es el debate internacional de fondo que tenemos que dar”.

    “Me preocupa mucho más el debate sobre la soberanía, que el debate sobre quién recibe o no recibe un Premio Nobel”, zanjó

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:PresidencialesJeannette JaraJosé Antonio KastBárbara FigueroaBalotajePCPartido Comunista

