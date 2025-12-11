VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Diputado Labbé (PNL) se abre a avanzar en una coalición amplia incluyendo a Amarillos y Demócratas en eventual gobierno de Kast

    Con todo, el diputado defendió que Kaiser, de quien fue jefe de campaña durante su postulación a La Moneda, debiera ser parte de una eventual administración republicana. No solo eso, sinceró que a él le gustaría ser parte del comité político del gabinete de Kast.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    La mañana de este jueves, en una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del Partido Nacional Libertario, Cristián Labbé, se abrió a una posible coalición con republicanos, Chile Vamos, Amarillos y Demócratas en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

    Hace un mes aproximadamente, cuando Johannes Kaiser (PNL), Evelyn Matthei (UDI) y el resto de los expresidenciables seguían en la carrera por La Moneda, el parlamentario se había distanciado de un acercamiento de las colectividades lideradas por el diputado Andrés Jouannet y la senadora Ximena Rincón. Hoy afirma que se sentaría con ellos.

    “Cuando gane José Antonio Kast es él quien toma el liderazgo en la derecha evidentemente y si él convoca a una reunión amplia, uno va, escucha y propone (...) si te invitan a una mesa política uno tiene que ir y verá después si participa en la segunda y si nos damos las manos, pero eso tiene que ver con conversaciones que insisto yo fui encantado de estar en esas conversaciones”, afirmó.

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    Luego al ser consultado directamente sobre si estaría dispuesto a avanzar en una coalición con los partidos mencionados, contestó: “Estoy disponible. Creo que acá hay que poner a Chile por delante”.

    “Yo no tengo enemigos, ni en la política ni en nada. Yo pido perdón y he sabido perdonar. La humildad tiene que estar”, agregó.

    ¿Labbé y Kaiser en eventual gobierno de Kast?

    Con todo, el diputado defendió que Kaiser, de quien fue jefe de campaña durante su postulación a La Moneda, debiera ser parte de una eventual administración republicana.

    “Con el liderazgo que tiene Johannes Kaiser, con la profundidad y el conocimiento que ustedes vieron y todo Chile en los distintos debates, yo creo que sí sería un aporte absoluto a un gobierno de José Antonio Kast”, subrayó.

    03/12/2025 - Johannes Kaiser - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Luego al ser requerido sobre si él le gustaría ser parte del gabinete de Kast, dijo: “Yo fui soldado y yo juré dar mi vida si fuese necesario por mi patria, absolutamente”.

    En esa línea, se explayó y sostuvo: “A mí me gusta la política, la persuasión, la negociación. Me gustaría evidentemente ser parte de un comité político (...), pero si no me toca, no me toca”.

    “(Meza) cometió un error”

    Otro tema que abordó el diputado del PNL fue la polémica que protagonizó su par republicano, José Carlos Meza, quien hace unos días se mostró a favor de conmutar las penas a los reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

    “A quién le corresponde indultar o no indultar es al Presidente de la República. Por ende, el día 11 de marzo, él tendrá esa facultad. Yo no podría ser tan osado de querer interpretar algo que es la misión del Presidente de la República. Ahora, si lo va a hacer o no lo va a hacer, insisto, no es de mi opinología, porque no me corresponde”, dijo.

    Dicho eso, aseveró: “(El diputado Meza) absolutamente cometió un error, pero tampoco hay que meterle la silla eléctrica, ni cortarle la cabeza y pasearla como los vikingos en la plaza pública. No, él cometió un error comunicacional como lo podemos cometer todos. Absolutamente”.

    En esa línea, valoró la actitud de Kast frente a la polémica. “Yo creo que aquí donde se enmienden las cosas es la lealtad, yo creo que José Antonio Kast fue muy leal con él, y eso también deja un precedente”.

    “Creo que José Antonio Kast fue muy leal con su parlamentario, porque se equivocó en algo de forma, no de fondo”, reforzó.

    Revisa la entrevista completa acá:

