    Política

    “Los únicos que han protegido a un abusador están en el gobierno”: Kast tras dichos de diputado Meza

    Ayer el diputado e integrante del comando del republicano se mostró a favor de conmutar las penas a los reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    La tarde de este viernes el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano) fue consultado en un punto de prensa sobre los dichos que el diputado y vocero de su comando, José Carlos Meza, planteó sobre la conmutación de penas a reos terminales.

    En concreto, ayer el diputado republicano en conversación con CNN se mostró a favor de conmutar las penas a los reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

    El tema generó revuelo. El gobierno, y también la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, salieron a rechazar el tema.

    Es en ese cuadro, que Kast fue consultado sobre si esa es una opinión propia del diputado o es a nivel partido.

    “Aquí de nuevo se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno”, contestó.

    “Jeannette Jara fue parte del gabinete. Le prestaron La Moneda a (Manuel) Monsalve para despedirse de todo Chile. ¿Quiénes son los únicos que han indultado a un terrorista? (...) el actual Presidente. ¿Quiénes pagaron los platos rotos, entre comillas, en Gendarmería por dar información? Fueron los gendarmes, no el señor Presidente. Por lo tanto, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer. Cuidar nuestras instituciones, cuidar a Gendarmería, enfrentar a los delincuentes”, continuó.

    “Aquí nosotros tenemos un plan de gobierno muy claro. Ustedes lo pueden ver. Están los tres ejes principales. Están las 33 medidas. Por lo tanto, nosotros vamos a ser claros y firmes. Al que comete un delito, lo vamos a sancionar”, agregó.

    Luego, sobre posibles indultos, dijo: “Esto comienza porque hay un debate parlamentario sobre temas humanitarios. Y sobre ese tema parlamentario, de debate en el Senado, se abre una discusión. Ahí está la discusión, y yo dije que estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva. Y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado, o lo que salga en la Cámara de Diputados”.

    “Nosotros tenemos un eje principal, que es recuperar Chile. Cualquier cosa que alguien quiera, hablar de presupuesto, hablar de lo que estima conveniente, muy bien, hable lo que quiera. Nosotros no vamos a desviarnos de la atención de lo que a la gente le importa. No vamos a entrar en el debate pequeño que pueda plantear la candidata a la continuidad”, aseguró.

    Requerido sobre si Meza se equivocó, respondió: “Eso no es lo relevante. Nosotros tenemos una bancada de diputados. Salieron reelectos. Hemos sido un partido exitoso. Y la gente reconoce la seriedad del trabajo que hacemos”.

    “Si alguien cree que uno va a cambiar de opinión por lo que se puede decir en un programa o en otro, nosotros no nos equivocamos. Vamos siempre a mantener una línea de trabajo en torno a las urgencias sociales de nuestro país”.

    Al ser nuevamente consultado sobre si se trata de una postura de la campaña, contestó: “Usted ha visto nuestro programa de gobierno (...) y eso en nuestro programa de gobierno hoy día no está. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley, pero hoy día eso no está en la ley”.

