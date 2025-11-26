Desde la Redacción: las reflexiones de Pardow tras rechazo de AC, la estrategia de Kast y los reparos del rector UC al FES
El día siguiente de que el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra, el exministro de Energía Diego Pardow reflexionó en el programa de streaming de La Tercera sobre las posturas que tuvo el Frente Amplio en el pasado al empujar libelos. "Algunas actitudes que se tomaron en acusaciones hay que revisarlas", dijo. En este capítulo, además, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, afirmó que “de avanzar cómo está (el FES), ninguna posibilidad de que la universidad se sume”.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.