BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pardow y rol del Frente Amplio como oposición: “Algunas actitudes que se tomaron en acusaciones hay que revisarlas”

    "Nuestras instituciones, para funcionar bien, necesitan, obviamente, ser alimentadas por evidencia, pero también por cierta sobriedad de quienes los conducen”, reflexionó el exministro.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Tras el rechazo del Senado a la acusación constitucional en su contra, el exministro de Energía Diego Pardow reflexionó sobre la aplicación de esta herramienta y valoró el gesto de los legisladores de oposición que rechazaron el libelo.

    Votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas, inclinaron la balanza a su favor.

    A horas de la deliberación que evitó que fuese sancionado con cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, advirtió que en una lógica de “trinchera”, la política está enfrentando “un espiral de personalismo y estridencia”.

    “El turno ahora es de nosotros”

    “Después de todas estas acusaciones constitucionales, ¿Nuestro sistema de deliberación democrática está mejor o peor? Yo creo que peor. Y por lo tanto quizás tenemos que encontrar una manera de abordar esos problemas desde un enfoque distinto. Y eso, obviamente, un primer paso es el desescalamiento”, planteó la exautoridad.

    En esa línea, señaló que a su sector y a su partido, el Frente Amplio, le va a corresponder asumir una postura acorde.

    26/11/2025 - DIEGO PARDOW - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Yo diría que el turno ahora es de nosotros. Digamos, ayer la oposición yo creo que hizo un gesto significativo que seguramente no debe haber sido fácil. Porque estamos igual que como ocurrió en la Cámara en medio de un campo electoral. Lo cual, de hecho, hace que el gesto sea doblemente valioso”, sostuvo.

    El exministro aludió el cómo el actual oficialismo actuó frente al gobierno de Sebastián Piñera, siendo oposición, y dijo, parafraseando al senador del FA Juan Ignacio Latorre, que “algunas de las actitudes que se tomaron en las acusaciones hay que revisarlas”.

    “Eso es muy difícil hacerlo al calor de lo que está ocurriendo, pero esa es una reflexión que sin duda tiene que ocurrir. Nuestras instituciones, para funcionar bien, necesitan, obviamente, ser alimentadas por evidencia, pero también por cierta sobriedad de quienes los conducen”, comentó.

    Pardow, también, contó que habló con el Presidente Gabriel Boric tras la votación en el Senado e hizo una evaluación de las circunstancias de su renuncia.

    “Hay que tratar de enfrentar estos cargos con un poquito más de sobriedad y con menos personalismo. Uno es parte de un esfuerzo colectivo y a veces ser parte de ese esfuerzo colectivo implica dar un paso al costado, que en lo personal te puede gustar o no, pero eso es irrelevante”, aseveró.

    El abogado frenteamplista aseguró que daba por terminado este proceso “sin ningún rencor”.

    “Porque creo que, además, los rencores tienen dos particularidades que son especialmente nocivas para lo que estamos hablando hoy día. Miran hacia atrás en vez de hacia adelante. Y se tratan de uno en vez del colectivo”, puntualizó.

    Sobre cómo enfrentó los errores en las tarifas eléctricas estando en el cargo, el extitular de Energía dijo que durante el proceso de acusación abordó distintas críticas políticas que le toca asumir a él y al gobierno.

    “Desde una humildad y entender que obviamente parte del trabajo es construir confianza en las instituciones, construir una relación de confianza con la ciudadanía y en eso obviamente, especialmente, al principio de esta crisis hubo errores de mi parte. Yo creo que eso no tiene ningún, no hay ningún problema con reconocerlo. El problema es que cuando esa discusión ocurra en el marco de una acusación constitucional es muy difícil tener un diálogo constructivo sobre eso", lamentó.

    “Este proceso fue muy duro para mi familia”

    Respecto a su futuro, hizo ver que “la primera línea de la política es muy compleja para la familia”.

    “Y este proceso fue muy duro para mi familia. Y eso es algo que, al menos para mí, la familia es siempre lo primero. Son, de alguna manera, la energía que te acompaña y que te hace seguir adelante”, destacó.

    Igualmente, indicó que tiene la “responsabilidad de tratar de hacer algo positivo de esto” y que hay otros espacios en los que podría contribuir.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Diego PardowAcusación constitucionalSenadoCámara de DiputadosCongresoGobiernoEnergíaFrente AmplioPresidente Gabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza y el IPSA está a un paso de lograr los 10.000 puntos

    Temporada navideña: ¿Cuánto y en qué gastarán las familias en Chile este año?

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    Trama bielorrusa: CDE confirma ampliación de querella contra la exministra Ángela Vivanco
    Chile

    Trama bielorrusa: CDE confirma ampliación de querella contra la exministra Ángela Vivanco

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Bolsa de Santiago extiende su alza y el IPSA está a un paso de lograr los 10.000 puntos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y el IPSA está a un paso de lograr los 10.000 puntos

    Temporada navideña: ¿Cuánto y en qué gastarán las familias en Chile este año?

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio
    Tendencias

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Elon Musk se asocia con Entel Chile: cómo cambiarán los planes móviles con Starlink (y cuáles serán sus precios)

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis

    El momento más tenso de Chiqui Tapia: el listado de polémicas de la AFA que lo tienen en entredicho en Argentina

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones
    Mundo

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile