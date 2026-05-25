Desde la Redacción: Ossandón tilda de “error garrafal” indicación que permitiría reportar a migrantes irregulares
El senador Manuel José Ossandón (RN), en conversación con Rodrigo Álvarez y Nicolás Quiñones en el programa de streaming de La Tercera, calificó como un "error garrafal" la indicación del gobierno que permitiría reportar en centros educativos y de salud a migrantes irregulares, en el marco del proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas. En esa línea, advirtió que no hay capacidad para arrestar a 150 mil personas en caso de que el ingreso irregular se transforme en delito y afirmó que ha estado "trabajando fuerte" con el gobierno en el tema.
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