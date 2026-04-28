Desde la Redacción: PDG condiciona apoyo a megarreforma al ingreso de proyecto de devolución de IVA a medicamentos
“Aprobaremos en general en la medida que cumplan aquello que pusimos sobre la mesa”, dijo el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, sobre el respaldo de la colectividad al Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. En conversación con el programa de streaming de La Tercera, enfatizó que el gobierno es quien "tiene la carga de la prueba" e instó a que la iniciativa de quitar el IVA a los medicamentos y pañales se ingrese a la vuelta de la semana distrital. Revisa en este capítulo, también, la entrevista al subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende.
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