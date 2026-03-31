Desde la Redacción: violencia escolar reaviva debate por pórticos y revisión de mochilas en colegios
El asesinato de una inspectora en Calama por parte de un estudiante de 18 años, el ingreso de un alumno a su colegio portando un arma de fuego en Curicó y el lanzamiento de una bomba molotov a una inspectora en el Liceo Lastarria son algunos de los hechos que volvieron a instalar en el debate eventuales medidas de control y prevención contra la violencia escolar. En el programa de streaming de La Tercera el exministro de Educación, Raúl Figueroa, y el senador Gustavo Sanhueza (UDI) -presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta- coincidieron en la necesidad de ahondar en los problemas estructurales más que en legislar de forma reactiva. Revisa sus entrevistas en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.