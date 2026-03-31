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    “Lo que ocurrió no es una sorpresa”: Sanhueza tras ataque en Calama llama a buscar solución sistémica a violencia en colegios

    El senador gremialista coincidió con el diagnóstico realizado por el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, y enfatizó en la importancia que se comiencen a discutir en medidas a mediano y largo plazo a estos problemas, y no "legislar en caliente" frente a los últimos acontecimientos ocurridos en el norte.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El senador y presidente de la Comisión de Educación Gustavo Sanhueza (UDI).

    El senador UDI Gustavo Sanhueza realizó una reflexión sobre el estado del sistema educacional en nuestro país luego del ataque por parte de un alumno de 18 años en el liceo Obispo Silva Lazaeta en Calama.

    Precisamente el atentado antes mencionado, que resultó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas (entre ellas tres alumnos de 15 años), ha llevado a que resurga el debate de la instalación de pórticos antimetales y otras medidas que podrían integrarse con la promulgación de la Ley de Convivencia Escolar.

    En una conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el presidente de la Comisión de Educación del Senado enfatizó que “nunca es bueno legislar en caliente” respecto a posibles medidas que manejen el contexto de violencia en los establecimientos de educación.

    Tenemos que buscar una solución mucho más sistémica. Aquí hay bastantes luces que han ido mostrándose en el último tiempo. Por eso lo que ocurrió no es una sorpresa, por algo que nosotros, incluso con el gobierno, con el ministro Cataldo, lo que conversamos en reiteradas ocasiones. Por eso se colocó esto de los pórticos dentro del proyecto de convivencia”, explicó.

    En ese sentido, el senador gremialista resaltó la reacción del Mineduc respecto a contener a la comunidad afectada y también enfatizó que resulta necesario “fortalecer el rol de lo establecimientos educacionales, de manera que puedan tomar acciones preventivas”.

    Además, reflexionó sobre las discusiones en redes sociales que terminan provocando situaciones de violencia en los colegios.

    “Los antecedentes del joven de Calama también hablan de que tenía una adicción a la utilización de estos juegos en línea. Entonces, si uno va uniendo elementos, te das cuenta que esto, claro, en algún minuto podía suceder. Todos esperábamos que no sucediera, pero era algo que estaba latente por diferentes hechos que ya habían ocurrido”, señaló el legislador.

    Recortes en Educación

    Por otro lado, y consultado frente a si se podría solicitar frenar la propuesta de recortes en Educación como se anunció ayer en el caso de Seguridad, Sanhueza consideró que el Mineduc “tiene un problema sistémico bastante grande. Es el que se lleva la torta más grande del presupuesto” .

    En ese sentido,explicó que habría que revisar por ejemplo las condiciones de operación de la gratuidad y también criticó la morosidad presente en el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE), situación de la que responsabilizó a la administración de Gabriel Boric luego de la promesa de condonación de la deuda.

    “Ese llamado que hizo el expresidente Boric, obviamente, que generó un alza desproporcionada en el incumplimiento de un pago que, de todas maneras, es una obligación. Porque eso es lo que permite, finalmente, financiarle la educación a las generaciones que vienen”, señaló Sanhueza.

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