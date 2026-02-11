Detienen a piloto de Latam en un avión a punto de despegar por explotación sexual infantil

Según información de la policía, los detenidos son el piloto, de 60 años (arrestado dentro del avión) y una mujer de 55 años que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al señalado.

Identificado como Sérgio Antonio Lopes, es piloto de la compañía aérea Latam Brasil.

La aerolínea, a través de un comunicado, señaló que está al tanto de lo ocurrido durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900 e informó que inició una investigación interna.