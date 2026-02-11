SUSCRÍBETE POR $1100
    Detienen a piloto de Latam en un avión a punto de despegar por explotación sexual infantil

    La Policía Civil de São Paulo detuvo a un piloto de Latam en el aeropuerto de Congonhas, en medio de un operativo policial contra una red criminal de explotación sexual infantil.

    Paula Morales 
    Paula Morales

    Según información de la policía, los detenidos son el piloto, de 60 años (arrestado dentro del avión) y una mujer de 55 años que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al señalado.

    Identificado como Sérgio Antonio Lopes, es piloto de la compañía aérea Latam Brasil.

    La aerolínea, a través de un comunicado, señaló que está al tanto de lo ocurrido durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900 e informó que inició una investigación interna.

    ProCultura: fiscal Aguilar insiste en solicitud de prisión preventiva para Alberto Larraín y apunta a su nexo con Orrego

    Aznom L’Epoque: la extravagante limusina eléctrica de 8 metros

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Casa de Moneda designa nuevo presidente del directorio tras fallecimiento de Verónica Montellano

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    Ante riesgo de incendios forestales: Conaf cierra Parque La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas desde este miércoles

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

    Temblor hoy, miércoles 11 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

