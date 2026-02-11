Detienen a piloto de Latam en un avión a punto de despegar por explotación sexual infantil
La Policía Civil de São Paulo detuvo a un piloto de Latam en el aeropuerto de Congonhas, en medio de un operativo policial contra una red criminal de explotación sexual infantil.
Según información de la policía, los detenidos son el piloto, de 60 años (arrestado dentro del avión) y una mujer de 55 años que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al señalado.
Identificado como Sérgio Antonio Lopes, es piloto de la compañía aérea Latam Brasil.
La aerolínea, a través de un comunicado, señaló que está al tanto de lo ocurrido durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900 e informó que inició una investigación interna.
