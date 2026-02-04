Detienen a sujeto que asesinó a funcionario de Carabineros durante un portazo en Puente Alto

Este martes se logró la detención del principal acusado de asesinar a César Mercado Vásquez, funcionario civil de Carabineros, durante un portonazo en la comuna de Puente Alto.

El incidente ocurrió el pasado 11 de enero, cuando un grupo de tres sujetos abordaron a la víctima (33 años). Debido a la resistencia del asalto, los antisociales le dispararon a quemarropa y huyeron del lugar.

El uniformado fue trasladado al Hospital Sótero del Río, donde fue intervenido, pero falleció producto de las lesiones.

El detenido, de 20 años y nacionalidad chilena, quedó en prisión preventiva. Además, mantiene antecedentes policiales por receptación y robo con intimidación.

Respecto a los otros involucrados, el mismo día del crimen fue detenido un adolescente de 14 años que también estaría involucrado. Este se encuentra en internación provisoria.

Finalmente, el tercero no ha sido detenido, pero se presume que los sospechosos integrarían una banda dedicada a encerronas y portonazos en comunas del sur de Santiago, como La Pintana, Puente Alto y La Florida.