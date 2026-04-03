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    Minsal amplía población objetivo para la vacunación contra el Covid-19

    La medida incluye adultos mayores, enfermos crónicos y cuidadores de adultos mayores en Eleam.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El Ministerio de Salud (Minsal) comunicó este viernes la ampliación de población objetivo para recibir la vacuna contra el virus que provoca la enfermedad del Covid-19, además de la implementación de medidas para facilitan el acceso al proceso.

    Esta decisión se enmarca en un escenario donde el SARS-CoV-2 se ha consolidado como el principal virus respiratorio con mayor circulación en el país que cuenta con una vacuna disponible.

    En específico, se reduce el rango de edad para la vacunación en adultos mayores, quienes podrán vacunarse desde los 60 años.

    Adicionalmente, el grupo de enfermos crónicos experimentó una expansión significativa, lo que permitirá la vacunación desde los seis meses hasta los 59 años, eliminando el límite previo que estaba fijado para mayores de 18 años.

    Asimismo, el Minsal eliminó el requisito de presentar documentos de respaldo para acreditar patologías crónicas. Además, se incluyó como nuevos grupos prioritarios a los cuidadores de adultos mayores y al personal de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

    En tanto, se bajó de un año a seis meses el intervalo mínimo entre dosis de vacunas contra el Covid-19.

    El resto de los grupos objetivos, como el personal de salud, personas gestantes e inmunocomprometidos, se mantendrán sin cambios en el calendario.

    La medida fue instruida por la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien señaló que “actualmente el SARS-CoV-2 es el virus con mayor circulación en Chile que tiene vacuna para prevenir su contagio y gravedad, por lo que es necesario proteger a la población que está en mayor riesgo”.

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