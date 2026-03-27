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    Vuelve el uso de las mascarillas: ¿Desde cuándo y dónde aplicará la medida?

    El Ministerio de Salud instruyó el uso del cubrebocas con el objetivo de enfrentar la alta circulación de virus respiratorios.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Vuelve el uso de las mascarillas: ¿Desde cuándo y dónde aplicará la medida? Foto referencial de archivo

    Desde el Ministerio de Salud (Minsal) se instruyó el uso obligatorio de mascarilla a partir del 1 de abril y hasta el 31 de agosto, como parte de las medidas preventivas enmarcadas en la actual Campaña de Invierno.

    En concreto, se deberá utilizar el implemento al encontrarse en los servicios de urgencia públicos y privados del país, además de otros espacios de salud.

    Lo anterior fue anunciado con el principal objetivo de enfrentar la alta circulación de virus respiratorios, los que se intensifican durante los meses más fríos.

    “A partir del 1 de abril el uso de mascarillas será obligatorio en los servicios de urgencia, en los centros de salud públicos y privados, y también en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país”, indicó recientemente Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales.

    Cuál es la mascarilla que se debe usar

    Se recomienda el uso de mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de respiradores tipo N95, KN95 y equivalentes, según señalaron desde el gobierno.

    El implemento deberá ser utilizado por profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica en centros de salud, además de pacientes y todas las personas que se encuentren en la red asistencial.

    Vuelve el uso de las mascarillas: ¿Desde cuándo y dónde aplicará la medida? Foto referencial de archivo CARM

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