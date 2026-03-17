Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento. Foto referencial de archivo

Desde la Municipalidad de Santiago se dieron a conocer nuevos puntos de vacunación que se añaden a la campaña de inmunización, que se encuentra activa para 2026.

Cabe recordar que el proceso comenzó a inicios de marzo, donde se ofrece la dosis especialmente a los grupos priorizados, con miras a reducir los riesgos de contagio durante los meses de invierno.

Desde el municipio se anunció un reforzamiento de la red de inoculación, al incorporar en su calendario puntos de alta circulación de personas como estaciones de Metro, además de mantener la atención disponible en Centros de Salud Familiar (Cesfam) y espacios comunitarios.

Horarios de los puntos de vacunación en Santiago

Desde la Municipalidad de Santiago se comunicó un operativo móvil de vacunación en las siguientes estaciones de la Línea 3 de Metro:

Estación Matta : de lunes a viernes, entre 9:00 y 14:00 horas.

Estación Parque Almagro: de martes a viernes, entre 9:00 y 14:00 horas.

También se puede recibir la dosis en Cesfam y estaciones médicas, que cuentan con el siguiente funcionamiento:

Cesfam Arauco (avenida El Mirador 1599): lunes a jueves: 9:00 a 16:00 horas, con extensión de atención de 17:00 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 15:00 horas (extensión de 16:00 a 19:00 horas) y sábado de 9:30 a 12 horas.

Cesfam Matta Sur (Ñuble 945): lunes a jueves: 9:00 a 16:00 horas, con extensión de atención de 17:00 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 15:00 horas (extensión de 16:00 a 19:00 horas) y sábado de 9:30 a 12 horas.

Cesfam Domeyko (Cueto 543): lunes a jueves: 9:00 a 16:00 horas, con extensión de atención de 17:00 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 15:00 horas (extensión de 16:00 a 19:00 horas) y sábados de 9:30 a 12:00 horas.

Cesfam Padre Orellana (anexo, Padre Orellana 1684): lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, con extensión de atención de 17:00 a 19:00 horas solo los martes y jueves. Viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Cesfam Erasmo Escala (Erasmo Escala 2767): lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas.

EMB Gacitúa (Artemio Gutiérrez 1354), Parque Forestal (Paulino Alfonso 346) y San Borja (Alberto Rojas Jiménez 21): lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Centro Comunitario Carol Urzúa (avenida Santa Rosa 1727): lunes a sábado de 9:30 a 12:30 horas.

Junto con lo anterior, se anunció un operativo de vacunación especial para el sábado 21 de marzo, entre 10:00 y 13:00 horas, en la Junta de Vecinos Javiera Carrera, ubicada en calle San Martín 567, entre Santo Domingo y Catedral.

Cabe recordar que la campaña de vacunación se encuentra dirigida a personas de los siguientes grupos, según señala el Ministerio de Salud:

Adultos mayores: 60 años y más (influenza) / 65 años y más (COVID-19 y neumococo)

Personal de salud de establecimientos públicos y privados

Enfermos crónicos entre 11 y 59 años (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)

Gestantes en cualquier etapa del embarazo (+ vacuna dTpa desde las 28 semanas)

Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico

Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° año básico

Recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)

Además de los puntos móviles, se pueden revisar todos los vacunatorios disponibles en mevacuno.cl o llamando a Salud Responde al 600 360 77 77.