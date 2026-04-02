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    Con 423 brotes alimentarios en lo que va de 2026: Salud refuerza llamado a consumo seguro de pescado y mariscos en Semana Santa

    Las autoridades sanitairas recordaron las medidas para prevenir enfermedades alimentarias y entregaron además recomendaciones para evitar el contagio de virus Hanta.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    A horas del fin de semana largo por Semana Santa, esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto a la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, encabezó una fiscalización a locales de venta de pescados y mariscos en el Mercado Central de Santiago, entregando a su vez recomendaciones sanitarias previo al feriado.

    Al respecto, la subsecretaria destacó que para estas fechas hay una serie de prioridades sanitarias a tener en cuenta

    “Primero, el consumo de pescado y mariscos de manera segura; segundo, la prevención de intoxicaciones alimentarias; y por último -y no menos importante- el autocuidado frente a otras amenazas sanitarias, como por ejemplo el hantavirus”, expresó.

    En esta línea, la autoridad recordó que cada año los pescados y mariscos “provocan entre el 30 y el 35% de las enfermedades de transmisión alimentaria”.

    “Por eso, es fundamental que las personas los consuman de manera responsable, prefiriendo siempre adquirirlos en locales establecidos, trasladarlos desde el comercio a la casa en el menor tiempo posible y en contenedores con hielo, y hervir los mariscos al menos cinco minutos porque no basta con lavarlos ni consumirlos con limón”, explicó.

    Junto con esto, la autoridad sanitaria recordó que existe una alerta sanitaria vigente por Marea Roja en las regiones de Los Lagos y Aysén que intensificó la fiscalización de la extracción de productos del mar, y que, aunque en Chile no se han registrado casos en los últimos dos años, es importante mantener las medidas preventivas y estar atentos ante síntomas como hormigueo y adormecimiento de la boca, insensibilidad en extremidades o dificultad para hablar o tragar después de comer mariscos.

    En lo que va del año, detallaron las autoridades, se han confirmado 423 brotes por enfermedades de transmisión alimentaria y 78 personas han sido hospitalizadas. Entre el 40% y 50% de los casos han tenido su origen en un domicilio particular, por lo que la autoridad llamó a lavarse las manos antes y después de preparar alimentos, evitar la contaminación cruzada entre productos crudos y cocidos y utilizar siempre agua potable o hervida.

    28 casos confirmados con virus Hanta

    En cuanto al hantavirus, la subsecretaria hizo un llamado a las personas a estar atentas a los síntomas y tomas todas las medidas preventivas.

    Este 2026, indicó, la letalidad del hantavirus ha sido mayor que en periodos anteriores, advirtiendo a su vez que los casos se presentan durante todo el año, no solo en verano.

    “Por eso, nos parece necesario insistir en que la población tome precauciones y ventile las viviendas o lugares cerrados por al menos hora antes de entrar, que rocíe las superficies con una solución de cloro antes de barrer o limpiar, y que mantenga la basura y la comida en espacios protegidos”, dijo la subsecretaria.

    Asimismo, si las personas van a estar al aire libre, deben procurar elegir campings autorizados y limpios, llevar carpas en buen estado, usar basureros con tapa, circular por senderos habilitados, y usar mascarilla y guantes para desmalezar o recolectar.

    Además, se debe estar atento a los principales síntomas que son fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria. En caso de presentarlos, las personas deben acudir a un recinto de salud.

    Hasta la semana pasada, los casos confirmados con virus Hanta en el país llegaban a 28 personas y el 70% de los contagiados corresponden a residentes de sectores rurales.

    Más sobre:NacionalSaludMinsalMinisterio de SaludSemana SantafiscalizaciónVirus Hanta

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