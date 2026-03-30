Ministra Chomali detalla alerta sanitaria oncológica y reitera que recorte del 3% no afectará atención a pacientes

La ministra de Salud, May Chomali, abordó esta jornada la alerta sanitaria que implementaron desde el gobierno la semana pasada para hacer frente a las listas de espera oncológicas.

Al respecto, y en conversación con Tele13 Radio, la autoridad expresó que con la medida esperan dar mayor celeridad y flexibilidad para ejecutar recursos.

“Es, en el fondo, hacer más ágiles ciertas compras, poder transferir recursos en forma con menos burocracia, eso sí. Es un estado legal que permite a la administración del Estado mover ciertos recursos en forma un poco más fácil”, explicó. Con esto no se espera terminar con las listas de espera -ya que es imposible tener cero personas esperando- pero sí hacer más rápida la atención.

En esto, indicó que la Contraloría “ha solicitado alguna información adicional, quiere estar muy segura y muy clara de cómo se van a controlar ciertos recursos, lo que me parece muy bien”.

“Eso no significa que nosotros no partimos trabajando en algunas cosas para las cuales no necesitamos la alerta sanitaria, que son revisar las nóminas de los pacientes que están esperando, haciendo contacto con sus hospitales base. Ellos están en este minuto revisando sus capacidades, porque quiero dejar súper claro que nosotros vamos a intentar usar la mayor capacidad posible en los hospitales públicos, ya sea en horario extendido, etcétera, lo que la alerta o algunos otros mecanismos nos facilitan a pagar fuera del horario a los médicos, a los otros profesionales". explicó.

Si esto no es posible, van a ir al segundo prestador -que está dentro de GES- y en donde la ley permite derivar a un prestador privado en convenio con Fonasa.

“Se han hecho licitaciones de segundos prestadores para diferentes patologías y situaciones de salud. La ley dice, digamos, si no se cumple la garantía, pueden ir a un segundo prestador. Y estamos revisando esos segundos prestadores, Fonasa ha estado en esa tarea. O sea, estamos preparando el sistema”, aseguró."

En cuanto al financimiento, la secretaria de Estado explicó que cuando comenzaron a trabajar con Hacienda, les pidieron el monto de cuánto cuesta resolver estos 27 mil pacientes en espera oncológica.

“Hicimos una estimación por tipos de patologías grande y nos dio un monto. Son cerca de 150 millones de dólares. Y el Ministerio de Hacienda nos dijo que nosotros vamos a entregar estos recursos, obviamente con un nivel de gestión muy de detalle, efectivamente necesitamos que esa plata llegue a esos pacientes, sus medicamentos, etcétera”, afirmó. “Esto está financiado”.

En cuanto al recorte presupuestario de 3% solicitado por Hacienda a cada ministerio, la autoridad señaló que se encuentran revisando cada una de las partidas y contratos para definir cómo reducir mermas de medicamentos y mermas de vacunas, reiterando que esta reducción no afectará la atención de pacientes.

“Quiero ser súper clara, cuando el ministro de Hacienda dijo ojo con los reemplazos, pero no en las áreas clínicas. Ojo con las horas extra, pero las horas extras, ojo con las áreas clínicas. O sea, nosotros no vamos a dejar en las partes donde hay atención a pacientes”, reafirmó.