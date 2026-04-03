Para impulsar proyectos patrimoniales en la comuna, la Municipalidad de Valparaíso se adjudicó un total de $127.035.691, con cinco iniciativas seleccionadas a nivel nacional y regional.

“Es una muy buena noticia para Valparaíso, porque nos permite seguir avanzando en una línea de trabajo que vincula la protección del patrimonio con el desarrollo económico local. Estos proyectos no solo apuntan a conservar nuestra identidad, sino también a activar espacios, fortalecer capacidades y generar nuevas oportunidades para la comunidad”, destacó la directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames.

La adjudicación de los fondos responde a iniciativas del Departamento de Gestión Patrimonial (DGP), de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación, en la Convocatoria de Fondos del Patrimonio Cultural 2025 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

“Estos fondos reflejan un trabajo técnico sostenido que hemos venido desarrollando como equipo, con una mirada integral del patrimonio. Estamos abordando desde la intervención de inmuebles emblemáticos, hasta la incorporación de tecnología y la generación de instancias de formación y encuentro, lo que nos permite proyectar una gestión patrimonial más robusta y conectada con las necesidades del territorio”, afirmó el encargado del Departamento de Gestión Patrimonial, Esteban Barra.

Los cinco proyectos seleccionados giran en torno al patrimonio cultural como eje estratégico para el desarrollo sostenible de la comuna ; con innovación tecnológica, investigación patrimonial, recuperación de inmuebles y monumentos, educación y articulación de actores vinculados a los oficios tradicionales.

Valparaíso se adjudica más de $127 millones para proyectos patrimoniales

Los proyectos: desde material didáctico a herramientas para elementos patrimoniales

En el concurso nacional hay dos iniciativas. Entre ellas se encuentra la inversión de $63.688.744 en la adjudicación de “Etapa 2, Obras de Mantención y mejoramiento del inmueble Mercado Puerto”, que se proyecta como un activador económico y social del Barrio Puerto. Apunta a consolidar la instalación de mamparas en el primer nivel del recinto para lograr condiciones de habitabilidad.

El otro plan, con un monto de $24.017.185, se llama “Tecnología para el registro y resguardo del patrimonio cultural comunal de Valparaíso”, busca fortalecer las capacidades técnicas del equipo municipal con herramientas de alta tecnología para levantar información, diagnóstico y modelación tridimensional de piezas patrimoniales, como ornamentación urbana, ascensores y monumentos públicos.

A nivel regional fueron seleccionadas tres iniciativas para Valparaíso, con el proyecto de investigación “Levantamiento, análisis y diagnóstico para la preservación y conservación del Arco Británico” entre ellas. Con un financiamiento de $14.884.650, el plan es estudiar el estado actual de este monumento, para determinar acciones que aseguren la transmisión de su valor histórico y que aseguren su conservación.

Otro proyecto seleccionado en el concurso regional, esta vez de carácter educativo, es “KIT Construye a escala”, con un monto de $9.450.000. Orientado a material didáctico, busca promover el reconocimiento de los sistemas constructivos tradicionales en tierra cruda, para acercar a la comunidad a estos saberes.

La última iniciativa, llamada “Encuentro Innova Oficios de la construcción” y financiada con $14.995.112, tiene el objetivo de fomentar la innovación y la sostenibilidad en el sector, además de la valorización de los oficios patrimoniales, con un espacio de articulación entre artesanos, instituciones, empresas y comunidades.