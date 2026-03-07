Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

La Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo (CRTV) dieron a conocer las cifras de su Barómetro de Ocupación Hotelera, en que durante la segunda quincena de febrero la Región de Valparaíso tuvo un 78,82% de ocupación.

Durante todo el mes esta cifra fue de 74,6%, mientras que en toda la temporada estival la ocupación fue de un 69,14% .

El presidente de la CRCP, Javier Torrejón señaló que “las cifras reflejan un desempeño sólido del sector turístico regional, impulsado principalmente por eventos masivos como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué, que dinamizaron la demanda hotelera tanto en el borde costero como en destinos del interior”.

A modo de ejemplo, durante enero, en que se realizó el Festival del Huaso de Olmué, la ocupación hotelera regional promedió 63,74% y dentro de Olmué hubo un 80,34% de ocupación.

Sobre estos datos, el gobernador regional y presidente de la Corporación Regional de Turismo, Rodrigo Mundaca dijo que “nuestra región sigue siendo el destino estival preferente del país (...) con destinos muy demandados en todo el litoral, como Viña del Mar, Concón y el sector que va desde Ritoque hasta Los Molles, además de zonas asociadas a naturaleza como la Reserva La Campana–Peñuelas".

Al comparar con cifras del año pasado se ve una ligera baja en la ocupación hotelera, en que en total durante el pasado periodo estival hubo un 71,7% de ocupación, según los expertos uno de los factores es la reducción de turistas argentinos en más de un 20% .

Sin embargo, los organismos señalaron que por esta situación el sector “no experimentó una caída proporcional, lo que evidencia una mayor diversificación de la demanda turística y una mayor resiliencia”.