    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    El presidente del retailer, que asumió en abril de 2023, no seguirá en la mesa. Pero se beneficiará de las jugosas utilidades de 2025 y el alza de la acción de Falabella en el último año: la memoria de la empresa reportó un salario de $ 2.118 millones brutos para Enrique Ostalé, de los cuales $ 1.829 millones corresponden a pagos variables.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    5 MARZO 2025 ENRIQUE OSTALÉ PRESIDENTE FALABELLA FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R.

    Es el presidente de Falabella desde hace tres años, desde abril de 2023, cuando las ramas familiares que entonces controlaban la empresa se distanciaron y votaron divididas por la presidencia de la empresa, posición que había ocupado por casi una década Carlo Solari Donaggio. El ex alto ejecutivo de Walmart Enrique Ostalé (65 años) se convirtió entonces en el primer presidente externo a las familias controladoras del directorio de Falabella en toda su historia.

    Ostalé durará en el cargo un trienio. En la renovación del directorio programada para la junta de accionistas del 17 de marzo, su nombre ya no estará en la papeleta. Los accionistas principales presentaron esta semana una nómina de ocho candidatos para nueve puestos. Se repostulan Carlo Solari, Cecilia Karlezi, Juan Carlos Cortés, Paola Cúneo y Alfredo Moreno. Y llegan tres nuevos nombres. Los Del Rio proponen a Juan Pablo del Río en lugar de su hermano mayor, José Luis; un grupo de nuevos accionistas, las familias Müller y Fürst, postulan a Tomás Müller Benoit; y todas las ramas apoyan a Fernando De Peña, gerente general de Mall Plaza por 35 años que, todo indica, será el nuevo presidente de Falabella. Las AFP presentaron la novena candidatura: la ingeniero comercial y exministra Carlina Schmidt. Nueve nombres para nueve asientos.

    El saliente Ostalé, en todo caso, fue bien remunerado por su gestión, pero sobre todo se benefició del extraordinario ejercicio 2025, año en que Falabella reportó ganancias por US$ 1.485 millones, monto en el que influyó una revalorización de propiedades a valor de mercado. Descontado ese efecto, la compañía habría ganado US$ 897 millones. Además, la acción rentó 83% en el año.

    Según la memoria 2025 de Falabella, Enrique Ostalé recibió una remuneración de $ 2.118 millones, compuesta por $ 289 millones como dieta fija y otros $ 1.829 millones como pago variable. La cifra corresponde a pagos brutos, por lo que estará afecta a altas tasas de impuestos. Además, la memoria reporta $ 47 millones para Ostalé por su rol como director de Plaza S.A. Fue, sin duda, el director mejor pagado de Falabella, que destinó $ 4.040 millones a sus nueve directores. El vicepresidente, Juan Carlos Cortés, recibió $ 281 millones y todo el resto, $ 234 millones cada uno ($ 70 millones como dieta fija y $ 163 millones como variable).

    La cifra es casi diez veces mayor que lo que recibió Ostalé los dos años previos, según las memorias anteriores de Falabella. En 2024 ganó $ 277 millones y en 2023 sumó $ 187 millones. En ambos ejercicios percibió solo dietas fijas. No hubo pagos variables para nadie del directorio.

    La diferencia entre el año 2025 y los anteriores podría explicarse por la política de remuneraciones aprobadas en las juntas de accionistas de cada año. La última reunión de socios de abril de 2025 fijó para el presidente una dieta mensual de 615 UF brutas al mes (150 para los otros directores y 250 UF para el vicepresidente) y una dieta variable de 0,2% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2025 (0,0375% para cada director). Pero el presidente recibía además otra compensación: una dieta eventual bruta dependiente del aumento del valor de la acción de Falabella. Ese monto se calcula de multiplicar 700.000 por “la diferencia, al alza, que eventualmente exista entre el precio promedio ponderado de la acción de la sociedad en las transacciones bursátiles que se hayan realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago entre el nonagésimo y el trigésimo día hábil bursátil anteriores al 22 de abril de 2025, por una parte, y, por la otra, entre el nonagésimo y el trigésimo día hábil bursátil anteriores a la fecha en que se celebre la junta ordinaria de accionistas de la sociedad que tenga lugar dentro del primer cuatrimestre de 2026”, dice la política aprobada en abril de 2025.

    Todo aquello permitirá que Ostalé se ubique en la cúspide del ranking 2025 de directores mejor pagados de ese año de las empresas chilenas, una lista que años anteriores han liderado directores de empresas como SQM, Banco de Chile o CSAV. El año pasado, entre las empresas del Ipsa, lo encabezó el presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo. La memoria 2025 del banco del grupo Luksic reveló las remuneraciones a sus directores este viernes: Pablo Granifo recibió por el ejercicio 2025 una remuneración de $1.172 millones (en 2024 habían sido $1.147 millones). Menos que Ostalé.

