Detienen a tres extranjeros por el asesinato de trabajador de servicentro en Pedro Aguirre Cerda

A través de evidencia científico-técnica, fue posible situar a los sospechosos en el sitio del suceso y así concretar su detención.

Se trata de tres personas; dos de ellas con situación migratoria irregular. Fueron identificados como K.J.M.L (25 años, venezolana), C.A.C.F. (20 años, venezolano) y E.J.G.M (35 años, venezolano).

Según la investigación, C.A.C.F. y E.J.G.M. prestaron cobertura a los autores del delito, amedrentando con armas de fuego a los bomberos de la Copec, mientras que K.J.M.L. facilitó su vehículo para la comisión del delito y mantuvo una actitud de encubridor posterior al hecho.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron en prisión preventiva por un período de 90 días.