OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Detienen a tres extranjeros por el asesinato de trabajador de servicentro en Pedro Aguirre Cerda

    El 0S9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Sur, lograron detener a tres hombres acusados de participar en el homicidio de un joven de 23 años el pasado 28 de octubre en una Copec.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A través de evidencia científico-técnica, fue posible situar a los sospechosos en el sitio del suceso y así concretar su detención.

    Se trata de tres personas; dos de ellas con situación migratoria irregular. Fueron identificados como K.J.M.L (25 años, venezolana), C.A.C.F. (20 años, venezolano) y E.J.G.M (35 años, venezolano).

    Según la investigación, C.A.C.F. y E.J.G.M. prestaron cobertura a los autores del delito, amedrentando con armas de fuego a los bomberos de la Copec, mientras que K.J.M.L. facilitó su vehículo para la comisión del delito y mantuvo una actitud de encubridor posterior al hecho.

    Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron en prisión preventiva por un período de 90 días.

    Más sobre:NacionalPedro Aguirre CerdaServicentro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    Este exclusivo descapotable viene de regalo por la compra de un departamento de US$30 millones

    Autoridades inauguran feria de la justicia frente al Palacio de Tribunales

    Diputados RN piden a la Contraloría fiscalizar a la Compin ante aparición de letreros de protesta hacia el Congreso

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara
    Chile

    Gobierno defiende propuesta de Presupuesto 2026 en medio de cuestionamientos de Jara

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    “Graves e infundadas”: Fiscalía de Atacama responde a declaraciones de diputada Cicardini sobre posible red de favores

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos
    Negocios

    La bolsa no para de romper récords y el Ipsa se aproxima a pasos agigantados a los 10.000 puntos

    Latam anuncia cancelación de algunos vuelos para este miércoles y jueves ante huelga de pilotos

    Grupo Patio toma control del 51% de Estructuras Marfil

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos
    El Deportivo

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    El dolor de Sebastián Miranda tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 17: “No tengo palabras”

    Christian Garin gana en su debut en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100 y al Abierto de Australia

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte