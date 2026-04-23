SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Día interenacional del libro: las obras literarias escritas por autores de La Tercera

    Cada 23 de abril se celebra el día internacional del libro, y en La Tercera hay periodistas que tienen sus propias publicaciones, que van desde la política hasta el fútbol y la historia desconocida de nuestro país. En el video te contarán de qué tratan sus trabajos para que encuentres tu libro ideal.

    Por 
    Paula Morales
     
    Gerardo Aliaga

    Gloria Faúndez, editora general de La Tercera y Paula Catena, subeditora de Política, son coautoras de Piñera en Jaque: Bitácora íntima de un gobierno bajo presión, de editorial Catalonia.

    Por su parte, Alejandro Tapia, editor de LT Sábado, es autor de Ya Viene la Fuerza: Los Prisioneros 1980-1986, de la editorial Club de Fans.

    El fútbol está lleno de historias, algunas desconocidas y otras que significaron una alegría colectiva. Así fue la historia de la Copa América 2015, descrita en el libro Chile Campeón (por fin): Yo lo cubrí viví, de Christian González, periodista de El Deportivo.

    Por otro lado, el periodista Rodrigo Retamal es autor de dos publicaciones: La Batalla de las Pioneras y Cuando Fuimos A La Libertadores Del 70.

    Además, también hay espacio para las historias de nuestro país que no suelen ser tan conocidas. De aquello se encargan los periodistas de Culto Felipe y Pablo Retamal, autores de Historia Íntima de Chile, de Berrinche Ediciones.

    Más sobre:Día del LibroDía Internacional del libroAutoresInvestigación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona confirma los plazos de recuperación para Lamine Yamal

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico que transportaba crudo iraní

    El Grupo Volkswagen acelera en China, con ofensiva eléctrica y apuesta por la IA

    Servicios

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    “Sí lo somos”: Balladares considera a Chile Vamos el sustento político del gobierno tras dichos del ministro Poduje

    Mas dice que el precio de las viviendas puede caer hasta un 7% por la exención del IVA y pide a la CChC visión total del plan
    Negocios

    Mas dice que el precio de las viviendas puede caer hasta un 7% por la exención del IVA y pide a la CChC visión total del plan

    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    LinkedIn nombra a Daniel Shapero nuevo CEO

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea
    Tendencias

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Por qué la guerra en Irán podría subir el precio de los condones hasta un 30%, según el principal productor mundial

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona confirma los plazos de recuperación para Lamine Yamal
    El Deportivo

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona confirma los plazos de recuperación para Lamine Yamal

    Christian Garin se despide del Masters de Madrid tras caer contra Alexander Blockx

    “Fichajes de escaso impacto”: Pisa despide al director deportivo que llevó a Felipe Loyola

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre
    Cultura y entretención

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico
    Mundo

    Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico que transportaba crudo iraní

    El límite de 60 días que podría presionar a Trump para terminar la guerra contra Irán

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano