Día interenacional del libro: las obras literarias escritas por autores de La Tercera
Cada 23 de abril se celebra el día internacional del libro, y en La Tercera hay periodistas que tienen sus propias publicaciones, que van desde la política hasta el fútbol y la historia desconocida de nuestro país. En el video te contarán de qué tratan sus trabajos para que encuentres tu libro ideal.
Gloria Faúndez, editora general de La Tercera y Paula Catena, subeditora de Política, son coautoras de Piñera en Jaque: Bitácora íntima de un gobierno bajo presión, de editorial Catalonia.
Por su parte, Alejandro Tapia, editor de LT Sábado, es autor de Ya Viene la Fuerza: Los Prisioneros 1980-1986, de la editorial Club de Fans.
El fútbol está lleno de historias, algunas desconocidas y otras que significaron una alegría colectiva. Así fue la historia de la Copa América 2015, descrita en el libro Chile Campeón (por fin): Yo lo
cubrí viví, de Christian González, periodista de El Deportivo.
Por otro lado, el periodista Rodrigo Retamal es autor de dos publicaciones: La Batalla de las Pioneras y Cuando Fuimos A La Libertadores Del 70.
Además, también hay espacio para las historias de nuestro país que no suelen ser tan conocidas. De aquello se encargan los periodistas de Culto Felipe y Pablo Retamal, autores de Historia Íntima de Chile, de Berrinche Ediciones.
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