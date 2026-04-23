Día interenacional del libro: las obras literarias escritas por autores de La Tercera

Gloria Faúndez, editora general de La Tercera y Paula Catena, subeditora de Política, son coautoras de Piñera en Jaque: Bitácora íntima de un gobierno bajo presión, de editorial Catalonia.

Por su parte, Alejandro Tapia, editor de LT Sábado, es autor de Ya Viene la Fuerza: Los Prisioneros 1980-1986, de la editorial Club de Fans.

El fútbol está lleno de historias, algunas desconocidas y otras que significaron una alegría colectiva. Así fue la historia de la Copa América 2015, descrita en el libro Chile Campeón (por fin): Yo lo cubrí viví, de Christian González, periodista de El Deportivo.

Por otro lado, el periodista Rodrigo Retamal es autor de dos publicaciones: La Batalla de las Pioneras y Cuando Fuimos A La Libertadores Del 70.

Además, también hay espacio para las historias de nuestro país que no suelen ser tan conocidas. De aquello se encargan los periodistas de Culto Felipe y Pablo Retamal, autores de Historia Íntima de Chile, de Berrinche Ediciones.