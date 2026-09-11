Desde la Redacción: entrevista a Sergio Bitar y Stephanie Jéldrez
“Presidente, tenga sensibilidad con los que no piensan como usted”, dijo el exministro, exsenador y extimonel del PPD, Sergio Bitar, en el programa de streaming de La Tercera, al emplazar al Presidente José Antonio Kast por su decisión de no realizar ninguna conmemoración oficial por los 53 años del golpe de Estado. Bitar -quien fue ministro del expresidente Salvador Allende- relató también la última vez que se reunió con él y aseguró que el líder de la Unidad Popular pretendía llevar a cabo un plebiscito para evaluar la continuidad de su gobierno. En este capítulo, además, la diputada del Partido Republicano, Stephanie Jéldrez, respaldó al Presidente Kast de no llevar a cabo una conmemoración por la fecha y planteó que, si existen actos que reivindiquen a Augusto Pinochet en el oficialismo, deben "existir en una circunstancia de respeto”.
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